В парламенте Японии заявили о риске столкновения с РФ из-за Курил

В интересах Японии поддерживать диалог с Россией, считает Мунэо Судзуки Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Если Россия и Япония не будут вести переговоры о подписании договора по Курильским островам, в конечном счете это может привести к столкновению двух стран. Такое мнение выразил член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки в беседе с изданием Shukan Gendai.

«Если не будет переговоров по мирному договору с Россией и по вопросу о „северных территориях“, Япония может еще больше попасть под влияние Америки и в конце концов столкнуться с Россией. В интересах Японии была бы политика, позволяющая поддерживать диалог и отстаивать свою позицию как перед США, так и перед Россией», — сказал Судзуки.

Ранее Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. На праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защита мирных граждан Донбасса от геноцида со стороны националистов. Япония осудила действия России и ввела экономические санкции. В МИД РФ в ответ заявили, что Россия прекращает диалог с Японией о подписании мирного договора по Курильским островам из-за «недружественных» действий. Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил этот шаг и назвал прекращение диалога «неприемлимым». Российского посла в Японии Михаила Галузина вызвали в МИД страны и вручили ему официальную ноту протеста.

Переговоры между Москвой и Токио относительно Курильских островов ведутся со времен Второй мировой войны. После ее окончания они вошли в состав СССР. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи — оспаривается Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо. Стороны до сих не подписали мирный договор, регулирующий статус этих территорий.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам