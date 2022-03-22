Российского посла вызвали в МИД Японии

22 марта 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Япония выразила недовольство выходом России из переговоров по Курилам Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова Российского посла в Японии Михаила Галузина вызвали в Министерство иностранных дел страны из-за отказа РФ вести переговоры о Курильских островах. Об этом сообщает издание Kyodo News. «Первый заместитель министра иностранных дел Японии Сигео Ямада довел позицию Токио до посла России в Японии Михаила Галузина. Он вызван в МИД Японии», — сообщает Kyodo News. 21 марта МИД РФ опубликовал сообщение, в котором заявил, что Россия не будет проводить переговоры с Японией по Курилам из-за недружественных действий с японской стороны. Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил действия России и назвал их «неприемлемыми и недопустимыми». Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с Японией «утратили всякий смысл», пишет RT. Переговоры между Москвой и Токио относительно Курильских островов ведутся еще с середины 20 века. После Второй мировой войны Курильские острова входят в состав России. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи — оспаривается Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо. Стороны так и не подписали мирный договор по этим территориям. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российского посла в Японии Михаила Галузина вызвали в Министерство иностранных дел страны из-за отказа РФ вести переговоры о Курильских островах. Об этом сообщает издание Kyodo News. «Первый заместитель министра иностранных дел Японии Сигео Ямада довел позицию Токио до посла России в Японии Михаила Галузина. Он вызван в МИД Японии», — сообщает Kyodo News. 21 марта МИД РФ опубликовал сообщение, в котором заявил, что Россия не будет проводить переговоры с Японией по Курилам из-за недружественных действий с японской стороны. Премьер-министр Японии Фумио Кисида осудил действия России и назвал их «неприемлемыми и недопустимыми». Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с Японией «утратили всякий смысл», пишет RT. Переговоры между Москвой и Токио относительно Курильских островов ведутся еще с середины 20 века. После Второй мировой войны Курильские острова входят в состав России. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи — оспаривается Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо. Стороны так и не подписали мирный договор по этим территориям.