Медведев сравнил нынешнюю ситуацию с дефолтом 1998 года

Запад ведет против России экономическую войну без правил, считает Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В России вряд ли может повториться дефолт 1998 года, так как в то время страна была гораздо меньше защищена. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«В одну воду невозможно вступить дважды. Я не имел отношения к власти в 1998 году и воспринимал это с позиции человека из гражданского мира, если хотите, из бизнеса. Но и наше общество, наше государство было в гораздо меньшей степени защищено. Та ситуация, в которой мы сейчас находимся, она отличается. Сейчас все, что происходит, — это просто экономическая война. И они пытаются вести эту войну без правил», — заявил Медведев в интервью РИА «Новости».

Ранее США и страны Евросоюза начали вводить против России масштабные экономические санкции из-за проведения вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что Запад с любом случае ввел бы против РФ санкции. По словам президента, цель Запада — ухудшить жизнь миллионов россиян, пишет RT. В Кремле заявили, что против России развернута беспрецедентная экономическая война, сообщает «Национальная служба новостей».