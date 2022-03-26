В ООН представят данные о работе биолабораторий на Украине

Данные о биолабораториях на Украине будут переданы ООН и международному трибуналу, заявил Виктор Водолацкий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия представит в Организации объеденных наций (ООН) результаты расследования о деятельности биологических лабораторий на Украине. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Там, где были массовые компактные вспышки туберкулеза, гепатита, что показывает их искусственность, работают следователи. Будет собран материал, проанализирован и представлен и в ООН, и тому международному трибуналу, который, я думаю, все-таки должен быть в отношении руководства Украины, которое разрешило проводить опасные опыты на своих гражданах, и руководства США, которое финансировало эти лаборатории», — сказал Водолацкий в интервью ТАСС.

Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденная мера, которая необходима для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Позже в Минобороны РФ сообщили об обнаружении сети биолабораторий на Украине, пишет «Национальная служба новостей». Владимир Путин заявил, что они контролируются Пентагоном. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что финансированием лабораторий занимался сын президента США Джо Байдена Хантер, передает «Дни.ру».

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