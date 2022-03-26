Премьер-министр Венгрии ответил на претензии Зеленского

Венгрия защищает свои национальные интересы, заявил Виктор Орбан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Венгрия сочувствует тем, кто нуждается в помощи, но выступает в защиту своих национальных интересов. Такое заявление сделал премьер-министр страны Виктор Орбан комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, который раскритиковал Венгрию за отказ поддержать антироссийские санкции.

«Украинская точка зрения совершенно понятна: они просят вмешательства НАТО, поставок оружия. Однако мы не украинцы, не русские — мы венгры. На вопрос, „на чьей стороне выступает Венгрия?“, ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии. Мы помогаем попавшим в беду, но хотим обеспечить, защитить собственные национальные интересы», — передает слова Орбана NEWS.RU.

Ранее Владимир Зеленский раскритиковал Венгрию за то, что страна не поддерживает введение бесполетной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружие и не разрешает его транзит через свою территорию. Также он обвинил Венгрию в отказе поддержать антироссийские санкции в области энергетики.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденной мерой для защиты жителей Донбасса от геноцида. Страны Запада осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. Венгрия присоединилась к первому пакету санкций Евросоюза, однако отказалась вводить ограничения против российской нефти и газа.

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