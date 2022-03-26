Канделаки нашла общее между Кадыровым и Зеленским

Рамзан Кадыров стал шоуменом, считает Тина Канделаки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров кроме воина, стал шоуменом, и воюет с президентом Украины Владимиром Зеленским его же оружием — медийностью. Так считает журналистка и телеведущая Тина Канделаки.

«Кадыров воюет с Зеленским его же оружием. Президент-продюсер давно начал раскачивать свои аккаунты и чувствует аудиторию. Рамзан Кадыров никогда не был шоуменом — он воин. Потому его преображение в крутейшего шоумена поражает», — отметила она в своем telegram-канале.

Канделаки также заявила, что с начала российской спецоперации на Украине telegram-канал Кадырова вырос с 60 тысяч подписчиков до 1 млн 250 тысяч. «Глава Чеченской республики стал абсолютным хэдлайнером в освещении происходящих событий», — дополнила журналистка.

Сам Кадыров оперативно и коротко прокомментировал пост телеведущей. «Спасибо, Тина. Я и не знал, что такой знаменитый», — написал он в своем telegram-канале.

После участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются завершение восьмилетнего военного конфликта, демилитаризация и денацификация страны, речи об оккупации не идет. В спецоперации также участвуют и жители Чеченской Республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее рассказал, что все мужчины из его рода сейчас находятся на Украине.

Глава республики заявлял, что в Чечне с каждым днем увеличивается число добровольцев, которые готовы принять участие в спецоперации на Украине, передает телеканал 360. Кроме того, он попросил президента России Владимира Путина не останавливать спецоперацию, отмечает Pravda.Ru.

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