У США не было плана на случай действий со стороны РФ, считает военный эксперт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

США проигрывают в противостоянии с Россией, потому что у Америки не было плана на случай отказа от российского газа и нефти. В НАТО напуганы и не знают, что делать. Такое мнение высказал инспектор ООН по вооружениям в Ираке, военный эксперт Скотт Риттер.

«Россия не заглотила нашу наживку, она превратила нашу ловушку в ловушку для нас. Россия знала об этой этом долгие годы и подготовилась. Это НАТО попало в засаду. Посмотрите на панику на совете альянса. НАТО перепугано до смерти и не знает, что делать. А это Россия показала только экономический ответ», — высказался Риттер в интервью youtube-каналу The Grayzone.

По его словам, президент США Джо Байден заявлял о наличии плана на случай отказа от российского газа, но оказалось, что стратегии не было. Теперь Америка вынуждена «бегать везде с медной кружкой для подаяний».

«Русские необычайно умны, поэтому они не разрывают экономическое сотрудничество. Я предполагал, что они сразу отрубят Европу от газа, чтобы получить немедленный результат, но [президент РФ] Владимир Путин очень терпеливый человек», — заявил Риттер. По его словам, Европе придется либо поддержать санкции либо зайти на российский рынок и купить рубли для оплаты газа, что поддержит валюту РФ.

США и Европа ввели против России санкции из-за спецоперации на Украине. Байден запретил покупать российскую нефть и газ. Он признавал, что это ударит по США, но они вынуждены пойти на этот шаг. Президент России решил, что Россия будет продавать газ недружественным странам только за рубли. Так он отреагировал на действия США и Евросоюза, которые объявили дефолт по своим обязательствам перед Россией. Это решение Путина поддержали 76% россиян, 27% опрошенных ВЦИОМ считают, что это поможет укрепить рубль.

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