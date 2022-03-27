Дональд Трамп высказался о политике Джо Байдена Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу Соединенных штатов Джо Байдена в ситуации на Украине. Трамп считает, что администрация виновна также в высокой инфляции и росте стоимости бензина. Такое заявление он сделал на митинге сторонников в городе Коммерс, штата Джорджия.

«Можете взять пять худших президентов американской истории, посадить вместе, и они не причинят такого вреда, как Джо Байден всего за 15 месяцев. За год он убил американскую мечту», — считает Трамп, передает Daily Mail.

Бывший американский президент считает, что спецоперации России на Украине не должно было произойти. Трамп уверен, что ситуация развивалась бы иным образом, если бы лидером страны остался он, а не Байден. По его словам, демократы также плохи в экономике и вопросах инфляции.

С конца февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это нужно для денацификации и демилитаризации Украины. По его словам, российская армия старается исключить напрасные жертвы среди мирных людей и поражает военную инфраструктуру и вооружение ВСУ и нацбатов. США и другие западные страны ввели санкции в отношении России. Америка отказалась от российской нефти и газа, после этого в США начался рост цен на бензин. Позднее инфляция в США достигла максимума за последние 40 лет.

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