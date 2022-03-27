Азербайджан выдвинул требования к России по Нагорному Карабаху

В Азербайджане заявили, что у них нет административно-территориальной единицы «Нагорный Карабах» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Азербайджане потребовали от России обеспечить вывод армии Армении из Карабаха, а также не использовать название «Нагорный Карабах». Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

«Учитывая вышеизложенное Минобороны Азербайджана призывает Минобороны России в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана, не представлять в искаженной форме передвижение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий нашей страны. Не использовать выражение „Нагорный Карабах“ и правильно указывать название территорий Азербайджана», — сообщается на сайте Минобороны Азербайджана.

В Азербайджане нет административно-территориальной единицы, которая называется «Нагорный Карабах», заявили в ведомстве. В ведомстве выразили сожаление по поводу заявления Минобороны России в субботу и назвали его «не отражающим действительность». Название села, которое упомянуло российское ведомство, не Фурух, а Фаррух, отметили в азербайджанском министерстве.

Днем ранее в Нагорном Карабахе ввели военное положение. В МИД Армении выразили надежду, что российские миротворцы в Карабахе примут меры для предотвращения боевых действий. В Минобороны РФ сообщили, что азербайджанские военные нанесли удары по подразделениям Наборного Карабаха с помощью беспилотника и зашли в зону ответственности российских миротворцев. Россия обратилась к Азербайджану с призывом отвести войска, отмечали в ведомстве, передает телеканал «Царьград».

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