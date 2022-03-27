Дерипаска жестко ответил на желание США сменить власть в РФ

Дерипаска считает, что американские политики боятся вмешиваться в дела России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Американские политики, считающие, что Владимир Путин не должен быть президентом РФ, «зассали» сами вмешиваться в смену режима в России. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.

Во время выступления в Варшаве американский лидер Джо Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти». Однако позже Блинкен пояснил, что президент США не призывал к смене режима в России. По его словам, Байден лишь хотел сказать, что Путину нельзя позволять использовать силу в отношении других стран.

«Я смотрю, быстро зассали ястребы сами менять Путина. Наверное, правда, надеются, что несчастные Фридман [Михаил — российский миллиардер] с Авеным [Петр — российский миллиардер] за них все сделают», — написал Дерипаска в своем telegram-канале.

Ранее Фидман и Авен в интервью «Ведомостям» сообщили, что санкции США, Британии и Евросоюза полностью разрушили их бизнес. Кроме того, Фридман отметил, что Запад не понимает, как устроена Россия, если думает, что попавшие под санкции бизнесмены могут коллективно «надавить» на российского лидера и заставить его изменить свои решения.

Фридман и Авен ранее вышли из совета директоров Альфа-банка, а также из совета директоров основанной ими благотворительной организации Genesis Philanthropy Group (GPG). Это произошло по причине введения санкций со стороны Евросоюза.

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