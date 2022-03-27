Дерипаска жестко ответил на желание США сменить власть в РФ

Американские политики, считающие, что Владимир Путин не должен быть президентом РФ, «зассали» сами вмешиваться в смену режима в России. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена.
Во время выступления в Варшаве американский лидер Джо Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти». Однако позже Блинкен пояснил, что президент США не призывал к смене режима в России. По его словам, Байден лишь хотел сказать, что Путину нельзя позволять использовать силу в отношении других стран.
«Я смотрю, быстро зассали ястребы сами менять Путина. Наверное, правда, надеются, что несчастные Фридман [Михаил — российский миллиардер] с Авеным [Петр — российский миллиардер] за них все сделают», — написал Дерипаска в своем telegram-канале.
Ранее Фидман и Авен в интервью «Ведомостям» сообщили, что санкции США, Британии и Евросоюза полностью разрушили их бизнес. Кроме того, Фридман отметил, что Запад не понимает, как устроена Россия, если думает, что попавшие под санкции бизнесмены могут коллективно «надавить» на российского лидера и заставить его изменить свои решения.
Фридман и Авен ранее вышли из совета директоров Альфа-банка, а также из совета директоров основанной ими благотворительной организации Genesis Philanthropy Group (GPG). Это произошло по причине введения санкций со стороны Евросоюза.
Американские политики, считающие, что Владимир Путин не должен быть президентом РФ, «зассали» сами вмешиваться в смену режима в России. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска, комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена. Во время выступления в Варшаве американский лидер Джо Байден заявил, что Путин «не может оставаться у власти». Однако позже Блинкен пояснил, что президент США не призывал к смене режима в России. По его словам, Байден лишь хотел сказать, что Путину нельзя позволять использовать силу в отношении других стран. «Я смотрю, быстро зассали ястребы сами менять Путина. Наверное, правда, надеются, что несчастные Фридман [Михаил — российский миллиардер] с Авеным [Петр — российский миллиардер] за них все сделают», — написал Дерипаска в своем telegram-канале. Ранее Фидман и Авен в интервью «Ведомостям» сообщили, что санкции США, Британии и Евросоюза полностью разрушили их бизнес. Кроме того, Фридман отметил, что Запад не понимает, как устроена Россия, если думает, что попавшие под санкции бизнесмены могут коллективно «надавить» на российского лидера и заставить его изменить свои решения. Фридман и Авен ранее вышли из совета директоров Альфа-банка, а также из совета директоров основанной ими благотворительной организации Genesis Philanthropy Group (GPG). Это произошло по причине введения санкций со стороны Евросоюза.