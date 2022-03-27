Проживающий в Лондоне олигарх из РФ не считает себя предателем

27 марта 2022 в 22:33 Размер текста - 17 +

Фридман заявил, что считает несправедливыми санкции против себя Фото: Илья Питалев, РИА «Новости» новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российский миллиардер, основатель Альфа-Банка Михаил Фридман, проживающий в Лондоне, заявил, что не считает себя национал-предателем. Об этом он сообщил в интервью американскому каналу CBS. «Я точно не считаю себя национал-предателем», — передают слова олигарха «Аргументы недели». Фридман также выразил надежду, что заявление президента РФ Владимира Путина о «подонках и предателях», зарабатывающих в России, а живущих за границей, к нему не относятся. Кроме того, Фридман сообщил, что считает несправедливыми санкции, введенные против него Евросоюзом и Великобританией. «Это просто решение неизвестных бюрократов, которые решили, что я виновен по определению, потому что я российский олигарх», — отметил миллиардер. Он также заявил, что у российских бизнесменов нет каналов связи с президентом, чтобы как-то повлиять на решения главы государства. Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Путина, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент также подчеркнул, что Россия не потерпит унижений и всегда будет свободной. Он впервые четко охарактеризовал тех, кто «зарабатывает деньги в России», а «мыслям, по своему рабскому сознанию» находится на Западе — национал-предатели. Ранее URA.RU сообщало, что Великобритания заморозила счета основателя Альфа-Банка Михаила Фридмана, и теперь он не может воспользоваться своими деньгами. Миллиардер не может найти новый дом, чтобы уехать из Лондона, а также лишился домработницы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский миллиардер, основатель Альфа-Банка Михаил Фридман, проживающий в Лондоне, заявил, что не считает себя национал-предателем. Об этом он сообщил в интервью американскому каналу CBS. «Я точно не считаю себя национал-предателем», — передают слова олигарха «Аргументы недели». Фридман также выразил надежду, что заявление президента РФ Владимира Путина о «подонках и предателях», зарабатывающих в России, а живущих за границей, к нему не относятся. Кроме того, Фридман сообщил, что считает несправедливыми санкции, введенные против него Евросоюзом и Великобританией. «Это просто решение неизвестных бюрократов, которые решили, что я виновен по определению, потому что я российский олигарх», — отметил миллиардер. Он также заявил, что у российских бизнесменов нет каналов связи с президентом, чтобы как-то повлиять на решения главы государства. Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Путина, растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Президент также подчеркнул, что Россия не потерпит унижений и всегда будет свободной. Он впервые четко охарактеризовал тех, кто «зарабатывает деньги в России», а «мыслям, по своему рабскому сознанию» находится на Западе — национал-предатели. Ранее URA.RU сообщало, что Великобритания заморозила счета основателя Альфа-Банка Михаила Фридмана, и теперь он не может воспользоваться своими деньгами. Миллиардер не может найти новый дом, чтобы уехать из Лондона, а также лишился домработницы.