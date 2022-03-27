В Бельгии прошел митинг против русофобии

28 марта 2022 в 00:02 Размер текста - 17 +

В Бельгии прошел митинг против русофобии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Митинг против русофобии и притеснений граждан РФ в Бельгии и странах Евросоюза за использование русского языка прошел в Европейском квартале Брюсселя перед зданием Еврокомиссии. По решению организаторов на акции не было ни флагов, ни политических лозунгов, чтобы подчеркнуть ее гуманитарный характер. «Я считаю необходимым осудить все акты русофобии в Бельгии и в Европе. Права русскоязычного сообщества, живущего в Европе, нарушаются», — цитирует ТАСС организатора акции, гражданский активист Жан-Франсуа Девру. По решению организаторов на митинге не было флагов и политических лозунгов, чтобы подчеркнуть гуманитарный характер мероприятия. «Моя душа не имеет гражданства», — гласил единственный транспарант, под которым собрались демонстранты. Акция собрала около 50 человек. В их числе — русскоязычные выходцы из России, Белоруссии, Молдавии, Южной Осетии, столкнувшиеся с проблемами из-за русского языка. На Украине с 24 февраля проводится спецоперация. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что такие меры были вынужденными для защиты жителей Донбасса от агрессии со стороны Украины. России удалось предотвратить нападение Украины на Донбасс, заявляли в Минобороны. После начала спецоперации россияне столкнулись с травлей за границей, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, в Европе и США винят россиян в конфликте на Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Митинг против русофобии и притеснений граждан РФ в Бельгии и странах Евросоюза за использование русского языка прошел в Европейском квартале Брюсселя перед зданием Еврокомиссии. По решению организаторов на акции не было ни флагов, ни политических лозунгов, чтобы подчеркнуть ее гуманитарный характер. «Я считаю необходимым осудить все акты русофобии в Бельгии и в Европе. Права русскоязычного сообщества, живущего в Европе, нарушаются», — цитирует ТАСС организатора акции, гражданский активист Жан-Франсуа Девру. По решению организаторов на митинге не было флагов и политических лозунгов, чтобы подчеркнуть гуманитарный характер мероприятия. «Моя душа не имеет гражданства», — гласил единственный транспарант, под которым собрались демонстранты. Акция собрала около 50 человек. В их числе — русскоязычные выходцы из России, Белоруссии, Молдавии, Южной Осетии, столкнувшиеся с проблемами из-за русского языка. На Украине с 24 февраля проводится спецоперация. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что такие меры были вынужденными для защиты жителей Донбасса от агрессии со стороны Украины. России удалось предотвратить нападение Украины на Донбасс, заявляли в Минобороны. После начала спецоперации россияне столкнулись с травлей за границей, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, в Европе и США винят россиян в конфликте на Украине.