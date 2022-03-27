27 марта 2022

В Бельгии прошел митинг против русофобии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посольство Бельгии. Москва, флаг бельгии
В Бельгии прошел митинг против русофобии Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Митинг против русофобии и притеснений граждан РФ в Бельгии и странах Евросоюза за использование русского языка прошел в Европейском квартале Брюсселя перед зданием Еврокомиссии. По решению организаторов на акции не было ни флагов, ни политических лозунгов, чтобы подчеркнуть ее гуманитарный характер.

«Я считаю необходимым осудить все акты русофобии в Бельгии и в Европе. Права русскоязычного сообщества, живущего в Европе, нарушаются», — цитирует ТАСС организатора акции, гражданский активист Жан-Франсуа Девру.

По решению организаторов на митинге не было флагов и политических лозунгов, чтобы подчеркнуть гуманитарный характер мероприятия. «Моя душа не имеет гражданства», — гласил единственный транспарант, под которым собрались демонстранты. Акция собрала около 50 человек. В их числе — русскоязычные выходцы из России, Белоруссии, Молдавии, Южной Осетии, столкнувшиеся с проблемами из-за русского языка.

На Украине с 24 февраля проводится спецоперация. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что такие меры были вынужденными для защиты жителей Донбасса от агрессии со стороны Украины. России удалось предотвратить нападение Украины на Донбасс, заявляли в Минобороны. После начала спецоперации россияне столкнулись с травлей за границей, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, в Европе и США винят россиян в конфликте на Украине.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Митинг против русофобии и притеснений граждан РФ в Бельгии и странах Евросоюза за использование русского языка прошел в Европейском квартале Брюсселя перед зданием Еврокомиссии. По решению организаторов на акции не было ни флагов, ни политических лозунгов, чтобы подчеркнуть ее гуманитарный характер. «Я считаю необходимым осудить все акты русофобии в Бельгии и в Европе. Права русскоязычного сообщества, живущего в Европе, нарушаются», — цитирует ТАСС организатора акции, гражданский активист Жан-Франсуа Девру. По решению организаторов на митинге не было флагов и политических лозунгов, чтобы подчеркнуть гуманитарный характер мероприятия. «Моя душа не имеет гражданства», — гласил единственный транспарант, под которым собрались демонстранты. Акция собрала около 50 человек. В их числе — русскоязычные выходцы из России, Белоруссии, Молдавии, Южной Осетии, столкнувшиеся с проблемами из-за русского языка. На Украине с 24 февраля проводится спецоперация. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что такие меры были вынужденными для защиты жителей Донбасса от агрессии со стороны Украины. России удалось предотвратить нападение Украины на Донбасс, заявляли в Минобороны. После начала спецоперации россияне столкнулись с травлей за границей, сообщала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, в Европе и США винят россиян в конфликте на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...