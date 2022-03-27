The Sun: Ванга предрекла итог спецоперации России на Украине

28 марта 2022 в 02:08 Размер текста - 17 +

Ванга предрекла, что Россия станет главенствующим государством во всем мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В 1979 году болгарская пророчица Ванга предрекла, что Россия начнет спецоперацию на Украине, и никто не сможет ее остановить. Об этом сообщает британская газета The Sun. «Слишком много принесено в жертву. Никто не может остановить Россию», — цитирует Вангу газета. Автор статьи предполагает, что речь идет о спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Кроме того, в тексте приводятся слова провидицы о том, что Россия «уберет все со своего пути», а также государство «станет владыкой мира». «Все растает, как лед, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России», — приводит слова Ванги журналист The Sun. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Ранее сообщалось, что болгарская пророчица предрекла Украине разрушения, которые станут результатом «власти глупцов». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 1979 году болгарская пророчица Ванга предрекла, что Россия начнет спецоперацию на Украине, и никто не сможет ее остановить. Об этом сообщает британская газета The Sun. «Слишком много принесено в жертву. Никто не может остановить Россию», — цитирует Вангу газета. Автор статьи предполагает, что речь идет о спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Кроме того, в тексте приводятся слова провидицы о том, что Россия «уберет все со своего пути», а также государство «станет владыкой мира». «Все растает, как лед, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России», — приводит слова Ванги журналист The Sun. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Ранее сообщалось, что болгарская пророчица предрекла Украине разрушения, которые станут результатом «власти глупцов».