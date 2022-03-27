В Китае обвинили США в украинском кризисе

28 марта 2022 в 06:33 Размер текста - 17 +

Китайская газета обвинила США в развязывании украинского кризиса Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США спровоцировали кризис на Украине и получают от него выгоду. Такое мнение выразила китайская газета «Хуаньцю шибао». «Что касается украинского вопроса, США спровоцировали пять последовательных раундов расширения НАТО на Восток, чтобы сжать пространство безопасности России до предела. Конечная цель состоит в том, чтобы обессилить и разбить страну с помощью военной трясины и санкций. Текущая ситуация на Украине является отражением менталитета холодной войны на географической карте Европы», — говорится в статье «Хуаньцю шибао». По мнению авторов, США провоцировали геополитические конфликты во всем мире, в том числе «подливали масла в огонь» на Украине, привязывали к себе европейских союзников и отталкивали их от Москвы. Издание полагает, что Запад проводит информационное наступление и наполняет мировое сообщество фальшивыми новостями, формируя выгодное о себе мнение. Также Америка демонстрирует жадность долларовой гегемонии и наживается на трудностях Евросоюза, после обострения на Украине она извлекает выгоду от подорожания энергоносителей и продовольствия. Китайское издание также обвиняет Вашингтон в «двойных стандартах» из-за одновременного позиционирования себя как защитника прав человека и постоянного развязывания мировых конфликтов. Также США скрывают биологическое оружие и игнорируют судьбы человечества, считают авторы. Ранее газета Global Times писала, что США хоть и строят из себя «силы добра», однако по отношению к Украине они совершили семь «грехов». Журналисты отмечали, что Украина стала жертвой необоснованного расширения НАТО на восток, что привело к посягательству на интересы России. Кроме того, США сделали все для разлада отношений между Россией и Европой. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США спровоцировали кризис на Украине и получают от него выгоду. Такое мнение выразила китайская газета «Хуаньцю шибао». «Что касается украинского вопроса, США спровоцировали пять последовательных раундов расширения НАТО на Восток, чтобы сжать пространство безопасности России до предела. Конечная цель состоит в том, чтобы обессилить и разбить страну с помощью военной трясины и санкций. Текущая ситуация на Украине является отражением менталитета холодной войны на географической карте Европы», — говорится в статье «Хуаньцю шибао». По мнению авторов, США провоцировали геополитические конфликты во всем мире, в том числе «подливали масла в огонь» на Украине, привязывали к себе европейских союзников и отталкивали их от Москвы. Издание полагает, что Запад проводит информационное наступление и наполняет мировое сообщество фальшивыми новостями, формируя выгодное о себе мнение. Также Америка демонстрирует жадность долларовой гегемонии и наживается на трудностях Евросоюза, после обострения на Украине она извлекает выгоду от подорожания энергоносителей и продовольствия. Китайское издание также обвиняет Вашингтон в «двойных стандартах» из-за одновременного позиционирования себя как защитника прав человека и постоянного развязывания мировых конфликтов. Также США скрывают биологическое оружие и игнорируют судьбы человечества, считают авторы. Ранее газета Global Times писала, что США хоть и строят из себя «силы добра», однако по отношению к Украине они совершили семь «грехов». Журналисты отмечали, что Украина стала жертвой необоснованного расширения НАТО на восток, что привело к посягательству на интересы России. Кроме того, США сделали все для разлада отношений между Россией и Европой. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США.