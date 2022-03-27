Для Алексея Орлова довыборы в гордуму были первым экзаменом на посту замсекретаря свердловской «Единой России», которую возглавляет Куйвашев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Горизбирком Екатеринбурга подвел окончательные итоги довыборов в гордуму по двум округам — Верх-Исетскому №2 и Ленинскому №10. Как и писало URA.RU, на этих территориях победили кандидаты от «Единой России» Татьяна Вяткина (округ №2) и Александра Журавлева (округ №10), следует из постановления комиссии, принятого утром 28 марта. Мэр Алексей Орлов, отмечая успех, изменил многолетней традиции.

Вяткина набрала 60,3%. Второе место занял кандидат от «Новых людей» Дмитрий Дымшаков (17,63%), третье — Оксана Иванова («Справедливая Россия», 6,74%), четвертое — Геннадий Ошуев (КПРФ, 6,05%), пятое — Сергей Лоскутов («Яблоко», 3,98%), шестое — Вадим Петров (ЛДПР, 3,24%). За Журавлеву в округе №10 проголосовали 72,43% избирателей. Следом за ней идут Денис Каракоз («Справедливая Россия», 11,64%), Иван Герасимов («Новые люди», 5,64%), Виталий Ряписов (КПРФ, 4,07%), Степан Фомин (ЛДПР, 3,14%) и Александр Куделькин («Яблоко», 1,71%).

Орлов, который по согласованию с губернатором Евгением Куйвашевым поддерживал Вяткину и Журавлеву, и внимательно следил за ходом кампании, не стал собирать подчиненных сразу по окончании голосования, в воскресенье вечером, у себя на третьем этаже администрации. Хотя это, как говорят, многолетняя традиция, установленная еще при старой городской команде.

«Причем всегда было не важно, какого уровня выборы. На выборах в Госдуму и заксобрание в сентябре 2021 года Орлов этой традиции придержался. А в этот раз не стал устраивать сбор, отложив подведение итогов на утреннюю расширенную планерку. Там он просто сказал, что задача выполнена и поблагодарил всех за работу», — поделился источник URA.RU в мэрии.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам