Куйвашев сдал первый экзамен после провала на выборах в Госдуму

Отличился и его зам, провернувший интригу с оппозицией. Итоги кампании в Екатеринбурге

27 марта 2022 в 22:25 Размер текста - 17 +

Результат кампании в Екатеринбурге — основной маркер того, как продвигается работа Евгения Куйвашева над ошибками выборов-2021 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одержал первую весомую победу в статусе секретаря реготделения «Единой России». По результатам довыборов по двум округам — Ленинскому №10 и Верх-Исетскому №2 — в гордуму Екатеринбурга прошли согласованные им кандидаты от партии. Это главный, но не единственный итог кампании. Как выяснилось, в ней незаметно проявил себя и новый куратор свердловской политики, устранивший опасного конкурента. По данным горизбиркома (обработано 100% протоколов УИК), оказавшимся в распоряжении URA.RU, директор школы №168 Татьяна Вяткина («Единая Россия») набрала 63,3% голосов в округе №2. Второе место занял кандидат от «Новых людей» Дмитрий Дымшаков (17,63%), третье — Оксана Иванова («Справедливая Россия», 6,74%), четвертое — Геннадий Ошуев (КПРФ, 6,05%), пятое — Сергей Лоскутов («Яблоко», 3,98%), шестое — Вадим Петров (ЛДПР, 3,24%). Горизбирком не получал сообщений о нарушениях на довыборах, длившихся с 16 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В округе №10 (обработаны протоколы 34 из 37 участковых комиссий) директор школы №140 Александра Журавлева («ЕР») одолела оппонентов с более весомым перевесом. За нее проголосовали 72,7% избирателей. Далее идут Денис Каракоз («Справедливая Россия», 11,28%), Иван Герасимов («Новые люди», 5,67%), Виталий Ряписов (КПРФ, 3,98%), Степан Фомин (ЛДПР, 3,25%) и Александр Куделькин («Яблоко», 1,69%). По предварительным данным, выборы прошли с рекордно низкой средней явкой — 9,12%. Легитимности это не угрожает: организаторы голосования не получали сообщений о каких-либо нарушениях на участках, а эксперты уже объяснили, с чем связана пассивность горожан. «К тому же задачи создавать ажиотаж не было. Явка не важна, важен результат, и он достигнут», — оценивает знакомый муниципальный чиновник. Представительство «Единой России» в гордуме восстановлено — партия контролирует 20 голосов из 36, как было до перехода депутата Сергея Мелехина (Верх-Исетский округ №2) в заксобрание и назначения Николая Смирнягина (округ №10) главой Академического района. Для Куйвашева это была первая серьезная проверка на посту руководителя свердловской ячейки «Единой России». Новость по теме Свердловская «Единая Россия» перешла под контроль Куйвашева. Губернатор запустил чистку элит Он занял его в январе. Считается, что назначение Куйвашева в партию — реакция федерального центра на провал «Единой России» на выборах в Госдуму в сентябре 2021-го. Тогда за список «ЕР» в ГД в Свердловской области проголосовали 36,4% избирателей (при задаче в 40-50%, это худший результат в УрФО). Недоброжелатели сразу начали называть эти цифры рейтингом губернатора, возглавлявшего список. Приняв управление отделением «Единой России», Куйвашев провел важное назначение. Его первым замом-координатором по Екатеринбургу стал мэр Алексей Орлов. Выполняя собственный план по усилению контроля над гордумой, именно он выбрал зависимых от него бюджетниц с чистым бэкграундом Вяткину и Журавлеву и предложил их шефу. А за три месяца до этого, в октябре 2021-го, Куйвашев, уже тогда начавший работу над ошибками, назначил вице-губернатором по политике Олега Чемезова — прагматичного замгубернатора. Для Чемезова довыборы в гордуму также стали первой серьезной электоральной проверкой. И пока он оправдывает доверие. Сразу несколько собеседников агентства, причастных к кампании, утверждают, что роль Чемезова в ней не номинальная, как могло казаться со стороны. В январе Олег Чемезов (слева) помог Алексею Орлову (справа с телефоном) зачистить округ №4 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Он не только приходил на городские штабы по довыборам, которые регулярно (в среднем — раз в две недели) вел Орлов, но и помогал мэрии выстраивать конфигурацию в округах. В первую очередь — в Верх-Исетском, где против «Единой России» собирался выдвинуться общественник Владислав Постников, проявивший себя на выборах прошлых лет. «По просьбе администрации Чемезов провел ряд консультаций с партиями, и в итоге ни одна из них — даже „Яблоко“ — не предоставила Постникову место», — поделился один из источников. Сам Чемезов в разговоре с URA.RU воздержался от комментариев по теме. Значимости исходу довыборов 16—27 марта добавляет то, что они проходят на фоне продолжающихся консультаций о сценарии и формате плановых губернаторских выборов в регионе в сентябре 2022 года. Решение, выдвинет ли Кремль Куйвашева на третий срок, откладывается с конца прошлого года (когда о предстоящих довыборах в Екатеринбурге еще никто и не думал). Собеседники URA.RU, близкие к областной власти, уверены, что ответ будет положительным. Тем более в докладах, которые несколько дней назад защищал Чемезов в администрации президента РФ, говорится, что проголосовать за Куйвашева готовы около 65% свердловчан, что делает его безальтернативным кандидатом. «Победа кандидатов от „Единой России“ в областном центре — еще один аргумент к тезису о том, что губернатор контролирует ситуацию на своей территории. Принимаемые им управленческие решения работают», — оценивает по горячим следам знакомый госслужащий. С его выводом согласен и директор «Центра европейско-азиатских исследований» Андрей Русаков. Но с оговоркой: куда более значимую роль все-таки сыграет программа развития Свердловской области, которую Куйвашев презентует в Москве. 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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одержал первую весомую победу в статусе секретаря реготделения «Единой России». По результатам довыборов по двум округам — Ленинскому №10 и Верх-Исетскому №2 — в гордуму Екатеринбурга прошли согласованные им кандидаты от партии. Это главный, но не единственный итог кампании. Как выяснилось, в ней незаметно проявил себя и новый куратор свердловской политики, устранивший опасного конкурента. По данным горизбиркома (обработано 100% протоколов УИК), оказавшимся в распоряжении URA.RU, директор школы №168 Татьяна Вяткина («Единая Россия») набрала 63,3% голосов в округе №2. Второе место занял кандидат от «Новых людей» Дмитрий Дымшаков (17,63%), третье — Оксана Иванова («Справедливая Россия», 6,74%), четвертое — Геннадий Ошуев (КПРФ, 6,05%), пятое — Сергей Лоскутов («Яблоко», 3,98%), шестое — Вадим Петров (ЛДПР, 3,24%). В округе №10 (обработаны протоколы 34 из 37 участковых комиссий) директор школы №140 Александра Журавлева («ЕР») одолела оппонентов с более весомым перевесом. За нее проголосовали 72,7% избирателей. Далее идут Денис Каракоз («Справедливая Россия», 11,28%), Иван Герасимов («Новые люди», 5,67%), Виталий Ряписов (КПРФ, 3,98%), Степан Фомин (ЛДПР, 3,25%) и Александр Куделькин («Яблоко», 1,69%). По предварительным данным, выборы прошли с рекордно низкой средней явкой — 9,12%. Легитимности это не угрожает: организаторы голосования не получали сообщений о каких-либо нарушениях на участках, а эксперты уже объяснили, с чем связана пассивность горожан. «К тому же задачи создавать ажиотаж не было. Явка не важна, важен результат, и он достигнут», — оценивает знакомый муниципальный чиновник. Представительство «Единой России» в гордуме восстановлено — партия контролирует 20 голосов из 36, как было до перехода депутата Сергея Мелехина (Верх-Исетский округ №2) в заксобрание и назначения Николая Смирнягина (округ №10) главой Академического района. Для Куйвашева это была первая серьезная проверка на посту руководителя свердловской ячейки «Единой России». Он занял его в январе. Считается, что назначение Куйвашева в партию — реакция федерального центра на провал «Единой России» на выборах в Госдуму в сентябре 2021-го. Тогда за список «ЕР» в ГД в Свердловской области проголосовали 36,4% избирателей (при задаче в 40-50%, это худший результат в УрФО). Недоброжелатели сразу начали называть эти цифры рейтингом губернатора, возглавлявшего список. Приняв управление отделением «Единой России», Куйвашев провел важное назначение. Его первым замом-координатором по Екатеринбургу стал мэр Алексей Орлов. Выполняя собственный план по усилению контроля над гордумой, именно он выбрал зависимых от него бюджетниц с чистым бэкграундом Вяткину и Журавлеву и предложил их шефу. А за три месяца до этого, в октябре 2021-го, Куйвашев, уже тогда начавший работу над ошибками, назначил вице-губернатором по политике Олега Чемезова — прагматичного замгубернатора. Для Чемезова довыборы в гордуму также стали первой серьезной электоральной проверкой. И пока он оправдывает доверие. Сразу несколько собеседников агентства, причастных к кампании, утверждают, что роль Чемезова в ней не номинальная, как могло казаться со стороны. Он не только приходил на городские штабы по довыборам, которые регулярно (в среднем — раз в две недели) вел Орлов, но и помогал мэрии выстраивать конфигурацию в округах. В первую очередь — в Верх-Исетском, где против «Единой России» собирался выдвинуться общественник Владислав Постников, проявивший себя на выборах прошлых лет. «По просьбе администрации Чемезов провел ряд консультаций с партиями, и в итоге ни одна из них — даже „Яблоко“ — не предоставила Постникову место», — поделился один из источников. Сам Чемезов в разговоре с URA.RU воздержался от комментариев по теме. Значимости исходу довыборов 16—27 марта добавляет то, что они проходят на фоне продолжающихся консультаций о сценарии и формате плановых губернаторских выборов в регионе в сентябре 2022 года. Решение, выдвинет ли Кремль Куйвашева на третий срок, откладывается с конца прошлого года (когда о предстоящих довыборах в Екатеринбурге еще никто и не думал). Собеседники URA.RU, близкие к областной власти, уверены, что ответ будет положительным. Тем более в докладах, которые несколько дней назад защищал Чемезов в администрации президента РФ, говорится, что проголосовать за Куйвашева готовы около 65% свердловчан, что делает его безальтернативным кандидатом. «Победа кандидатов от „Единой России“ в областном центре — еще один аргумент к тезису о том, что губернатор контролирует ситуацию на своей территории. Принимаемые им управленческие решения работают», — оценивает по горячим следам знакомый госслужащий. С его выводом согласен и директор «Центра европейско-азиатских исследований» Андрей Русаков. Но с оговоркой: куда более значимую роль все-таки сыграет программа развития Свердловской области, которую Куйвашев презентует в Москве.