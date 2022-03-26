Куйвашев сдал первый экзамен после провала на выборах в Госдуму

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одержал первую весомую победу в статусе секретаря реготделения «Единой России». По результатам довыборов по двум округам — Ленинскому №10 и Верх-Исетскому №2 — в гордуму Екатеринбурга прошли согласованные им кандидаты от партии. Это главный, но не единственный итог кампании. Как выяснилось, в ней незаметно проявил себя и новый куратор свердловской политики, устранивший опасного конкурента.
По данным горизбиркома (обработано 100% протоколов УИК), оказавшимся в распоряжении URA.RU, директор школы №168 Татьяна Вяткина («Единая Россия») набрала 63,3% голосов в округе №2. Второе место занял кандидат от «Новых людей» Дмитрий Дымшаков (17,63%), третье — Оксана Иванова («Справедливая Россия», 6,74%), четвертое — Геннадий Ошуев (КПРФ, 6,05%), пятое — Сергей Лоскутов («Яблоко», 3,98%), шестое — Вадим Петров (ЛДПР, 3,24%).
Горизбирком не получал сообщений о нарушениях на довыборах, длившихся с 16 марта
В округе №10 (обработаны протоколы 34 из 37 участковых комиссий) директор школы №140 Александра Журавлева («ЕР») одолела оппонентов с более весомым перевесом. За нее проголосовали 72,7% избирателей. Далее идут Денис Каракоз («Справедливая Россия», 11,28%), Иван Герасимов («Новые люди», 5,67%), Виталий Ряписов (КПРФ, 3,98%), Степан Фомин (ЛДПР, 3,25%) и Александр Куделькин («Яблоко», 1,69%).
По предварительным данным, выборы прошли с рекордно низкой средней явкой — 9,12%. Легитимности это не угрожает: организаторы голосования не получали сообщений о каких-либо нарушениях на участках, а эксперты уже объяснили, с чем связана пассивность горожан. «К тому же задачи создавать ажиотаж не было. Явка не важна, важен результат, и он достигнут», — оценивает знакомый муниципальный чиновник. Представительство «Единой России» в гордуме восстановлено — партия контролирует 20 голосов из 36, как было до перехода депутата Сергея Мелехина (Верх-Исетский округ №2) в заксобрание и назначения Николая Смирнягина (округ №10) главой Академического района.
Для Куйвашева это была первая серьезная проверка на посту руководителя свердловской ячейки «Единой России».
Он занял его в январе. Считается, что назначение Куйвашева в партию — реакция федерального центра на провал «Единой России» на выборах в Госдуму в сентябре 2021-го. Тогда за список «ЕР» в ГД в Свердловской области проголосовали 36,4% избирателей (при задаче в 40-50%, это худший результат в УрФО). Недоброжелатели сразу начали называть эти цифры рейтингом губернатора, возглавлявшего список.
Приняв управление отделением «Единой России», Куйвашев провел важное назначение. Его первым замом-координатором по Екатеринбургу стал мэр Алексей Орлов. Выполняя собственный план по усилению контроля над гордумой, именно он выбрал зависимых от него бюджетниц с чистым бэкграундом Вяткину и Журавлеву и предложил их шефу.
А за три месяца до этого, в октябре 2021-го, Куйвашев, уже тогда начавший работу над ошибками, назначил вице-губернатором по политике Олега Чемезова — прагматичного замгубернатора. Для Чемезова довыборы в гордуму также стали первой серьезной электоральной проверкой. И пока он оправдывает доверие. Сразу несколько собеседников агентства, причастных к кампании, утверждают, что роль Чемезова в ней не номинальная, как могло казаться со стороны.
В январе Олег Чемезов (слева) помог Алексею Орлову (справа с телефоном) зачистить округ №4
Он не только приходил на городские штабы по довыборам, которые регулярно (в среднем — раз в две недели) вел Орлов, но и помогал мэрии выстраивать конфигурацию в округах. В первую очередь — в Верх-Исетском, где против «Единой России» собирался выдвинуться общественник Владислав Постников, проявивший себя на выборах прошлых лет. «По просьбе администрации Чемезов провел ряд консультаций с партиями, и в итоге ни одна из них — даже „Яблоко“ — не предоставила Постникову место», — поделился один из источников. Сам Чемезов в разговоре с URA.RU воздержался от комментариев по теме.
Значимости исходу довыборов 16—27 марта добавляет то, что они проходят на фоне продолжающихся консультаций о сценарии и формате плановых губернаторских выборов в регионе в сентябре 2022 года. Решение, выдвинет ли Кремль Куйвашева на третий срок, откладывается с конца прошлого года (когда о предстоящих довыборах в Екатеринбурге еще никто и не думал). Собеседники URA.RU, близкие к областной власти, уверены, что ответ будет положительным. Тем более в докладах, которые несколько дней назад защищал Чемезов в администрации президента РФ, говорится, что проголосовать за Куйвашева готовы около 65% свердловчан, что делает его безальтернативным кандидатом.
«Победа кандидатов от „Единой России“ в областном центре — еще один аргумент к тезису о том, что губернатор контролирует ситуацию на своей территории. Принимаемые им управленческие решения работают», — оценивает по горячим следам знакомый госслужащий. С его выводом согласен и директор «Центра европейско-азиатских исследований» Андрей Русаков. Но с оговоркой: куда более значимую роль все-таки сыграет программа развития Свердловской области, которую Куйвашев презентует в Москве.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев одержал первую весомую победу в статусе секретаря реготделения «Единой России». По результатам довыборов по двум округам — Ленинскому №10 и Верх-Исетскому №2 — в гордуму Екатеринбурга прошли согласованные им кандидаты от партии. Это главный, но не единственный итог кампании. Как выяснилось, в ней незаметно проявил себя и новый куратор свердловской политики, устранивший опасного конкурента. По данным горизбиркома (обработано 100% протоколов УИК), оказавшимся в распоряжении URA.RU, директор школы №168 Татьяна Вяткина («Единая Россия») набрала 63,3% голосов в округе №2. Второе место занял кандидат от «Новых людей» Дмитрий Дымшаков (17,63%), третье — Оксана Иванова («Справедливая Россия», 6,74%), четвертое — Геннадий Ошуев (КПРФ, 6,05%), пятое — Сергей Лоскутов («Яблоко», 3,98%), шестое — Вадим Петров (ЛДПР, 3,24%). В округе №10 (обработаны протоколы 34 из 37 участковых комиссий) директор школы №140 Александра Журавлева («ЕР») одолела оппонентов с более весомым перевесом. За нее проголосовали 72,7% избирателей. Далее идут Денис Каракоз («Справедливая Россия», 11,28%), Иван Герасимов («Новые люди», 5,67%), Виталий Ряписов (КПРФ, 3,98%), Степан Фомин (ЛДПР, 3,25%) и Александр Куделькин («Яблоко», 1,69%). По предварительным данным, выборы прошли с рекордно низкой средней явкой — 9,12%. Легитимности это не угрожает: организаторы голосования не получали сообщений о каких-либо нарушениях на участках, а эксперты уже объяснили, с чем связана пассивность горожан. «К тому же задачи создавать ажиотаж не было. Явка не важна, важен результат, и он достигнут», — оценивает знакомый муниципальный чиновник. Представительство «Единой России» в гордуме восстановлено — партия контролирует 20 голосов из 36, как было до перехода депутата Сергея Мелехина (Верх-Исетский округ №2) в заксобрание и назначения Николая Смирнягина (округ №10) главой Академического района. Для Куйвашева это была первая серьезная проверка на посту руководителя свердловской ячейки «Единой России». Он занял его в январе. Считается, что назначение Куйвашева в партию — реакция федерального центра на провал «Единой России» на выборах в Госдуму в сентябре 2021-го. Тогда за список «ЕР» в ГД в Свердловской области проголосовали 36,4% избирателей (при задаче в 40-50%, это худший результат в УрФО). Недоброжелатели сразу начали называть эти цифры рейтингом губернатора, возглавлявшего список. Приняв управление отделением «Единой России», Куйвашев провел важное назначение. Его первым замом-координатором по Екатеринбургу стал мэр Алексей Орлов. Выполняя собственный план по усилению контроля над гордумой, именно он выбрал зависимых от него бюджетниц с чистым бэкграундом Вяткину и Журавлеву и предложил их шефу. А за три месяца до этого, в октябре 2021-го, Куйвашев, уже тогда начавший работу над ошибками, назначил вице-губернатором по политике Олега Чемезова — прагматичного замгубернатора. Для Чемезова довыборы в гордуму также стали первой серьезной электоральной проверкой. И пока он оправдывает доверие. Сразу несколько собеседников агентства, причастных к кампании, утверждают, что роль Чемезова в ней не номинальная, как могло казаться со стороны. Он не только приходил на городские штабы по довыборам, которые регулярно (в среднем — раз в две недели) вел Орлов, но и помогал мэрии выстраивать конфигурацию в округах. В первую очередь — в Верх-Исетском, где против «Единой России» собирался выдвинуться общественник Владислав Постников, проявивший себя на выборах прошлых лет. «По просьбе администрации Чемезов провел ряд консультаций с партиями, и в итоге ни одна из них — даже „Яблоко“ — не предоставила Постникову место», — поделился один из источников. Сам Чемезов в разговоре с URA.RU воздержался от комментариев по теме. Значимости исходу довыборов 16—27 марта добавляет то, что они проходят на фоне продолжающихся консультаций о сценарии и формате плановых губернаторских выборов в регионе в сентябре 2022 года. Решение, выдвинет ли Кремль Куйвашева на третий срок, откладывается с конца прошлого года (когда о предстоящих довыборах в Екатеринбурге еще никто и не думал). Собеседники URA.RU, близкие к областной власти, уверены, что ответ будет положительным. Тем более в докладах, которые несколько дней назад защищал Чемезов в администрации президента РФ, говорится, что проголосовать за Куйвашева готовы около 65% свердловчан, что делает его безальтернативным кандидатом. «Победа кандидатов от „Единой России“ в областном центре — еще один аргумент к тезису о том, что губернатор контролирует ситуацию на своей территории. Принимаемые им управленческие решения работают», — оценивает по горячим следам знакомый госслужащий. С его выводом согласен и директор «Центра европейско-азиатских исследований» Андрей Русаков. Но с оговоркой: куда более значимую роль все-таки сыграет программа развития Свердловской области, которую Куйвашев презентует в Москве.