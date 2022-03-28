В Италии заявили о невозможности покупки газа за рубли

В Италии покупали российский газ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni не сможет расплачиваться с Россией рублями за поставки газа. Об этом глава компании Клаудио Дескальци заявил на глобальном энергетическом форуме в ОАЭ.

«Да, мы не имеем активов в России, у нас там нет проектов. Но мы покупаем российский газ. Они попросили нас платить за него в рублях. Мы не сможем этого сделать, потому что у нас нет рублей. И это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро», — заявил Дескальци, трансляция велась на youtube-канале форума.

По его словам, это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро. Это нельзя изменить в одностороннем порядке, заявил глава Eni. Пока Италия получает российский газ через Украину, но нет уверенности по поводу поставок в будущем, отметил он. Альтернативой поставкам из России может стать Африка, считает Дескальци.

Президент РФ Владимир Путин поручил ввести для недружественных стран оплату газа рублями. Это стало ответной мерой на санкции, которые Запад ввел против РФ из-за спецоперации на Украине. Решение Путина об изменениях условий оплаты газа поддержали 76% россиян, выяснили ВЦИОМ.