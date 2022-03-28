Пермские активисты разогнали подпольное казино в Тюмени. Видео

28 марта 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

Общественники из Перми пришли в подпольный игровой клуб «Галактика» и вызвали полицию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Активисты Организации экономической безопасности и гражданского контроля из Перми нанесли визит в игровой подпольный клуб «Галактика» на Червишевском тракте Тюмени. После того, как они вызвали туда наряд полиции, персонал и посетители нелегального заведения скрылись в неизвестном направлении. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU Денис Моргунов. «Мы приехали, зашли туда с активистами из гражданского контроля. Персонал заведения начал заметно нервничать. После того как активисты вызвали полицию, сотрудники заведения сначала закрыли кассу, а потом начали расходиться. Игроки — тоже. К моменту приезда силовиков, внутри, кроме нас, никого уже не было», — сообщил журналист URA.RU. Он добавил, что в заведении находится около 30 компьютеров. На момент приезда в игровой клуб активистов из Перми, в зале было не менее пяти игроков. «Эта точка приносит очень большие деньги. Примерно, 4-5 млн рублей в месяц. В прошлую пятницу у них играли одновременно около 30 человек. По современным меркам, это очень много», — пояснил URA.RU один из активистов Организации экономической безопасности и гражданского контроля. Предприниматель, на которого оформлен клуб «Галактика», на звонки редакции URA.RU не ответил. Комментарий пресс-службы регионального УМВД ожидается. По словам журналиста агентства, сейчас силовиками на месте решается вопрос об изъятии компьютерной техники, находящейся в игровом зале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Активисты Организации экономической безопасности и гражданского контроля из Перми нанесли визит в игровой подпольный клуб «Галактика» на Червишевском тракте Тюмени. После того, как они вызвали туда наряд полиции, персонал и посетители нелегального заведения скрылись в неизвестном направлении. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU Денис Моргунов. «Мы приехали, зашли туда с активистами из гражданского контроля. Персонал заведения начал заметно нервничать. После того как активисты вызвали полицию, сотрудники заведения сначала закрыли кассу, а потом начали расходиться. Игроки — тоже. К моменту приезда силовиков, внутри, кроме нас, никого уже не было», — сообщил журналист URA.RU. Он добавил, что в заведении находится около 30 компьютеров. На момент приезда в игровой клуб активистов из Перми, в зале было не менее пяти игроков. «Эта точка приносит очень большие деньги. Примерно, 4-5 млн рублей в месяц. В прошлую пятницу у них играли одновременно около 30 человек. По современным меркам, это очень много», — пояснил URA.RU один из активистов Организации экономической безопасности и гражданского контроля. Предприниматель, на которого оформлен клуб «Галактика», на звонки редакции URA.RU не ответил. Комментарий пресс-службы регионального УМВД ожидается. По словам журналиста агентства, сейчас силовиками на месте решается вопрос об изъятии компьютерной техники, находящейся в игровом зале.