Борис Дубровский возобновляет спор с ФАС в Верховном суде России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский обратился в Верховный суд РФ, чтобы оспорить неблагоприятное для себя решение в затяжной тяжбе с ФАС России. Это следует из базы судебных дел.

«Кассационная жалоба поступила 25 марта. Дата рассмотрения еще не назначена», — пояснили URA.RU в ВС РФ.

Арбитражный суд Московского округа 19 января оставил в силе решение Федеральной антимонопольной службы России, признавшей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского участником картельного сговора с дорожниками. Это решение ФАС стало причиной отставки Дубровского с поста губернатора в марте 2019 года. Тогда же антимонопольщики передали материалы дела в Генпрокуратуру и МВД, а обвиненные в картеле ответили судебными исками. Сначала с заявлением обратился Дубровский, затем основным истцом стала компания «Южуралмост».

Первоначально выиграли процесс дорожники, однако Верховный суд РФ встал на сторону ФАС, вернув дело на новое рассмотрение. Судебный спор продолжается в разных инстанциях по сей день. Дубровскому и бизнесменам удалось снизить штраф с 483 млн до 98 млн рублей. Однако доказать, что он не нарушал антимонопольное законодательство, у экс-губернатора не получилось — и теперь он вновь обращается в ВС РФ.

По информации URA.RU, сейчас Дубровский находится за пределами РФ. Связаться с ним не удалось.

Жалоба Бориса Дубровского поступила в ВС РФ 25 марта Скрин: база данных судебных дел

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