28 марта 2022

Челябинский экс-губернатор обратился в Верховный суд. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит Бориса Дубровского в Чебаркульский район. Челябинская область, дубровский борис
Борис Дубровский возобновляет спор с ФАС в Верховном суде России Фото:
новость из сюжета
Дело против экс-губернатора Дубровского

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский обратился в Верховный суд РФ, чтобы оспорить неблагоприятное для себя решение в затяжной тяжбе с ФАС России. Это следует из базы судебных дел.

«Кассационная жалоба поступила 25 марта. Дата рассмотрения еще не назначена», — пояснили URA.RU в ВС РФ.

Арбитражный суд Московского округа 19 января оставил в силе решение Федеральной антимонопольной службы России, признавшей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского участником картельного сговора с дорожниками. Это решение ФАС стало причиной отставки Дубровского с поста губернатора в марте 2019 года. Тогда же антимонопольщики передали материалы дела в Генпрокуратуру и МВД, а обвиненные в картеле ответили судебными исками. Сначала с заявлением обратился Дубровский, затем основным истцом стала компания «Южуралмост».

Первоначально выиграли процесс дорожники, однако Верховный суд РФ встал на сторону ФАС, вернув дело на новое рассмотрение. Судебный спор продолжается в разных инстанциях по сей день. Дубровскому и бизнесменам удалось снизить штраф с 483 млн до 98 млн рублей. Однако доказать, что он не нарушал антимонопольное законодательство, у экс-губернатора не получилось — и теперь он вновь обращается в ВС РФ.

По информации URA.RU, сейчас Дубровский находится за пределами РФ. Связаться с ним не удалось.

Жалоба Бориса Дубровского поступила в ВС РФ 25 марта
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Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский обратился в Верховный суд РФ, чтобы оспорить неблагоприятное для себя решение в затяжной тяжбе с ФАС России. Это следует из базы судебных дел. «Кассационная жалоба поступила 25 марта. Дата рассмотрения еще не назначена», — пояснили URA.RU в ВС РФ. Арбитражный суд Московского округа 19 января оставил в силе решение Федеральной антимонопольной службы России, признавшей челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского участником картельного сговора с дорожниками. Это решение ФАС стало причиной отставки Дубровского с поста губернатора в марте 2019 года. Тогда же антимонопольщики передали материалы дела в Генпрокуратуру и МВД, а обвиненные в картеле ответили судебными исками. Сначала с заявлением обратился Дубровский, затем основным истцом стала компания «Южуралмост». Первоначально выиграли процесс дорожники, однако Верховный суд РФ встал на сторону ФАС, вернув дело на новое рассмотрение. Судебный спор продолжается в разных инстанциях по сей день. Дубровскому и бизнесменам удалось снизить штраф с 483 млн до 98 млн рублей. Однако доказать, что он не нарушал антимонопольное законодательство, у экс-губернатора не получилось — и теперь он вновь обращается в ВС РФ. По информации URA.RU, сейчас Дубровский находится за пределами РФ. Связаться с ним не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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