Украина потратила почти все деньги на боевые действия с Россией

Нацбанк Украины сообщил о состоянии спецсчета, который создали 24 февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина потратила 99,2% денег с банковского счета на нужды вооруженных сил. Об этом сообщили в украинском Центробанке.

«Национальный банк информирует о состоянии специального счета для помощи армии и счета министерства социальной политики для гуманитарных нужд. НБУ перечислил на нужды военных более 12,9 млрд гривен, на спецсчете осталось почти 102 млн гривен», — сообщается на сайте Национального банка Украины.

Россия начала месяц назад спецоперацию на Украине. Целью стали демилитаризация и денацификация страны, отмечал президент РФ Владимир Путин. По его словам, российские военные нацелены на поражение военной инфраструктуры и техники нацбатов и ВСУ. Самое главное — избежать жертв среди мирных граждан. Армия РФ заблокировала Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев.