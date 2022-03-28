Украина потратила почти все деньги на боевые действия с Россией

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Нацбанк Украины сообщил о состоянии спецсчета, который создали 24 февраля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина потратила 99,2% денег с банковского счета на нужды вооруженных сил. Об этом сообщили в украинском Центробанке.

«Национальный банк информирует о состоянии специального счета для помощи армии и счета министерства социальной политики для гуманитарных нужд. НБУ перечислил на нужды военных более 12,9 млрд гривен, на спецсчете осталось почти 102 млн гривен», — сообщается на сайте Национального банка Украины.

Россия начала месяц назад спецоперацию на Украине. Целью стали демилитаризация и денацификация страны, отмечал президент РФ Владимир Путин. По его словам, российские военные нацелены на поражение военной инфраструктуры и техники нацбатов и ВСУ. Самое главное — избежать жертв среди мирных граждан. Армия РФ заблокировала Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев.

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Украина потратила 99,2% денег с банковского счета на нужды вооруженных сил. Об этом сообщили в украинском Центробанке. «Национальный банк информирует о состоянии специального счета для помощи армии и счета министерства социальной политики для гуманитарных нужд. НБУ перечислил на нужды военных более 12,9 млрд гривен, на спецсчете осталось почти 102 млн гривен», — сообщается на сайте Национального банка Украины. Россия начала месяц назад спецоперацию на Украине. Целью стали демилитаризация и денацификация страны, отмечал президент РФ Владимир Путин. По его словам, российские военные нацелены на поражение военной инфраструктуры и техники нацбатов и ВСУ. Самое главное — избежать жертв среди мирных граждан. Армия РФ заблокировала Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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