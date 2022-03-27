Гречка перестала дорожать и стала дешеветь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Пермяки последние две недели жалуются на рост цен на продукты, а из магазинов периодически исчезает тот или иной продукт. Редакция URA.RU решила проследить, как изменились цены на социально значимые продукты за две недели — с 14 марта. Было выбрано четыре позиции: гречневая крупа (900 граммов), хлеб белый (500 граммов), сахар-песок (1 кг) и соль (1 кг).

«В итоге можно заметить, что во всех сетях гречка стала дешевле. Хлеб либо остался на том же уровне, либо снизился в цене. С сахаром по-прежнему перебои, его цена разнится в сетях. Соль где-то подешевела, где-то подорожала», — подытоживает корреспондент URA.RU.

С сахаром в магазинах все еще перебои URA.RU

Цены в инфографике — не на один и тот же товар в категориях. Здесь зафиксированы самые низкие цены, по которым можно приобрести продукт в магазине — без привязки к конкретному производителю.

Всплеск поднятия цен две недели назад вызвали городские паникеры, сметающие с полок все подряд. Пермяки больше всего раскупали крупы и сахар. Из-за этого сахар кое-где начал исчезать, потому что в магазинах не успевают его фасовать и развозить.

Ажиотажный спрос на продукты был вызван на фоне введения против России экономических санкций западных стран. Это реакция Евросоюза на вынужденное проведение спецоперации РФ на Украине. По твердому убеждению лидеров западных страны, санкции должны ударить не только по всей экономике России, но и по каждому ее гражданину.

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