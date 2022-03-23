Пермяки раскупают крупы и бытовую химию

Каждый четвертый пермяк на прошлой недели делал закупки впрок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Каждый четвертый пермяк на прошлой неделе — с 15 по 22 марта — делал закупки впрок. Об этом рассказали аналитики компании Superjob. Выяснилось, что большинство из тех, кто делал запасы, приобретал бакалею.

«Чаще всего выбирали крупы, макароны, масло, сахар, соль, чай, кофе, муку — 45% опрошенных купили эти товары. Бытовой химией запаслись 15%, предметами личной гигиены — 14%, всеми привычными продуктами — 11%. Каждый десятый (10%) купил лекарства», — сообщили в Superjob.

Среди тех, кто решил сделать запасы, лишь треть (28%) — респонденты старше 45 лет. В том, что закупали все подряд, признались 7% респондентов. Среди таких людей мужчин оказалось в два раза больше, чем женщин.

По 6% опрошенных пермяков закупили консервы и товары для животных, 3% обновили одежду и обувь, по 2% сходили в магазин за электроникой и бытовой техникой, автозапчастями и косметикой. Меньше всего закупались пермяки с доходом свыше 80 тысяч рублей (20%). Ажиотажный спрос на продукты питания и другие товары возник на фоне введения против России западных санкций. Пермяки заметили, что сильно подорожала бумага и чековая лента для касс. Выросли в цене цветы, а в продуктовых магазинах исчезает сахар — это явление, кстати, спровоцировали сами закупщики.

Экономические санкции — реакция Евросоюза на вынужденное проведение спецоперации РФ на Украине. Она призвана помочь жителям Донбасса, которые восемь лет страдали от различных блокад, санкций и обстрелов, устраиваемых украинской стороной. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов человек, имеют все признаки агрессии и войны как экономическими, так и политическими и информационными средствами.

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