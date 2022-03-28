Глава Минтруда пообещал повысить МРОТ и прожиточный минимум

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Губернаторы на семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ. Москва, котяков антон
Минтруд пока что формирует предложения, заявил глава министерства Фото:

Минтруд работает над предложениями по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Минтруд формирует предложения по увеличению МРОТ и прожиточного минимума. В ближайшее время они будут представлены», — заявил министр, выступая на совещании, которое транслировалось на сайте Госдумы.

МРОТ на 2022 год был утвержден на уровне 13 890 рублей в месяц. Прожиточный минимум у каждого региона разный, но в целом на душу населения он составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля. Ранее Антон Котяков заявлял, что россияне, которые остались без работы, смогут получать дополнительно выплату в размере одного минимального размера оплаты труда в месяц — для этого им нужно участвовать в общественных работах.

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Минтруд работает над предложениями по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. «Минтруд формирует предложения по увеличению МРОТ и прожиточного минимума. В ближайшее время они будут представлены», — заявил министр, выступая на совещании, которое транслировалось на сайте Госдумы. МРОТ на 2022 год был утвержден на уровне 13 890 рублей в месяц. Прожиточный минимум у каждого региона разный, но в целом на душу населения он составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля. Ранее Антон Котяков заявлял, что россияне, которые остались без работы, смогут получать дополнительно выплату в размере одного минимального размера оплаты труда в месяц — для этого им нужно участвовать в общественных работах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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