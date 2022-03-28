Глава Минтруда пообещал повысить МРОТ и прожиточный минимум

28 марта 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

Минтруд пока что формирует предложения, заявил глава министерства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минтруд работает над предложениями по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. «Минтруд формирует предложения по увеличению МРОТ и прожиточного минимума. В ближайшее время они будут представлены», — заявил министр, выступая на совещании, которое транслировалось на сайте Госдумы. МРОТ на 2022 год был утвержден на уровне 13 890 рублей в месяц. Прожиточный минимум у каждого региона разный, но в целом на душу населения он составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля. Ранее Антон Котяков заявлял, что россияне, которые остались без работы, смогут получать дополнительно выплату в размере одного минимального размера оплаты труда в месяц — для этого им нужно участвовать в общественных работах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минтруд работает над предложениями по увеличению минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. «Минтруд формирует предложения по увеличению МРОТ и прожиточного минимума. В ближайшее время они будут представлены», — заявил министр, выступая на совещании, которое транслировалось на сайте Госдумы. МРОТ на 2022 год был утвержден на уровне 13 890 рублей в месяц. Прожиточный минимум у каждого региона разный, но в целом на душу населения он составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля. Ранее Антон Котяков заявлял, что россияне, которые остались без работы, смогут получать дополнительно выплату в размере одного минимального размера оплаты труда в месяц — для этого им нужно участвовать в общественных работах.