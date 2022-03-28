Bloomberg: страны G7 отказались от покупки газа в рублях

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Перевод всех контрактов в рубли страны Запада считают нарушением Фото:
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Страны G7 — Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония — не будут покупать российский газ за рубли. Об этом заявил немецкий вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек, сообщает Bloomberg.

«В понедельник Хабек заявил, что „Большая семерка“ отклонила требование [России по оплате газа в рублях]. Он заявил журналистам, что все министры G7 полностью согласны с тем, что [это требование] можно расценивать как одностороннее и явное нарушение существующих контрактов», — сообщает издание.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны, признанные Россией недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей.

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Страны G7 — Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония — не будут покупать российский газ за рубли. Об этом заявил немецкий вице-канцлер, министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек, сообщает Bloomberg. «В понедельник Хабек заявил, что „Большая семерка“ отклонила требование [России по оплате газа в рублях]. Он заявил журналистам, что все министры G7 полностью согласны с тем, что [это требование] можно расценивать как одностороннее и явное нарушение существующих контрактов», — сообщает издание. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны, признанные Россией недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. После этого несколько европейских стран заявили, что они не рассматривают такой вариант покупки энергоносителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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