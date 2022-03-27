Друзья бойца ММА из Челябинска не верят, что он преступник

В СКР настаивают на аресте Максима Новоселова (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Друзья задержанного в Москве челябинского бойца ММА по прозвищу «Безумный Макс» (по паспорту Максим Новоселов) не верят, что спортсмен-миксфайтер мог избить и изнасиловать 18-летнюю студентку. Об этом они заявили в эфире федерального телеканала.

«Вы представляете, что было бы, если бы Макс ее ударил? Там удары такие, что голова может отлететь. Если бы он ее ударил, его бы судили за убийство», — заявил в эфире программы «ЧП» на канале НТВ боец ММА Максим Щербаков.

Отец пострадавшей девушки рассказал, что вначале спортсмен пытался изнасиловать его18-летнюю дочь в туалете ночного клуба «Руки Вверх», но получил отпор. Испуганная девушка выбежала из клуба, и боец якобы затолкал их вместе с подругой в автомобиль. По пути он сделал остановку и начал бить студентку головой об остановку. Затем раздел ее и изнасиловал. Подруга в этот момент находилась в машине и сумела вызвать полицию.

Друг «Безумного Макса», который в тот вечер был за рулем, также выступил против девушек. По его мнению, пассажирки были сильно пьяны, а он всего лишь отвозил их домой. Одна из девушек, будучи пьяной, вызвала полицию. С этой версией солидарна спутница и подруга бойца Софья, которая считает, что так девушка «зарабатывает себе на популярность».

За свои 48 лет Новоселов был дважды судим и 14 лет отбывал наказание за убийство и участие в криминальных разборках. Инцидент с изнасилованием студентки произошел в Москве в минувшие выходные. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по Новоселову. Сегодня Мытищинский городского суд должен избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

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