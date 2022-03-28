Дипломат назвал «самоубийством» отказ ЕС от энергоносителей из РФ

28 марта 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Дипломат предрек «самоубийство» для ЕС при его отказе от энергоносителей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Отказ Евросоюза от российских энергоносителей будет «самоубийственным». Так считает постпред России при ЕС Владимир Чижов. «Я думаю, что в ближайшие дни механизм этих расчетов будет уточнен и станет предметом всеобщей гласности и даст им возможность разобраться. Я не вижу тут критической ситуации, а отказаться от российских энергоносителей, я думаю, было бы в известном смысле самоубийственным на данном этапе для стран Евросоюза», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что ЕС пока не готов попрощаться с российскими энергоносителями. Чижов уверен, что реакция в Европе на заявление о переводе расчетов на рубли была «первоначальной» и «эмоциональной». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны, признанные РФ недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. Из них 27% считают, что оно приведет к укреплению рубля. Кроме того, по мнению немецкого вице-канцлера, министра экономики и проблем климата ФРГ Роберта Хабека, страны G7 не будут покупать российский газ за рубли. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отказ Евросоюза от российских энергоносителей будет «самоубийственным». Так считает постпред России при ЕС Владимир Чижов. «Я думаю, что в ближайшие дни механизм этих расчетов будет уточнен и станет предметом всеобщей гласности и даст им возможность разобраться. Я не вижу тут критической ситуации, а отказаться от российских энергоносителей, я думаю, было бы в известном смысле самоубийственным на данном этапе для стран Евросоюза», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что ЕС пока не готов попрощаться с российскими энергоносителями. Чижов уверен, что реакция в Европе на заявление о переводе расчетов на рубли была «первоначальной» и «эмоциональной». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны, признанные РФ недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. Из них 27% считают, что оно приведет к укреплению рубля. Кроме того, по мнению немецкого вице-канцлера, министра экономики и проблем климата ФРГ Роберта Хабека, страны G7 не будут покупать российский газ за рубли.