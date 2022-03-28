Дипломат назвал «самоубийством» отказ ЕС от энергоносителей из РФ

Отказ Евросоюза от российских энергоносителей будет «самоубийственным». Так считает постпред России при ЕС Владимир Чижов.
«Я думаю, что в ближайшие дни механизм этих расчетов будет уточнен и станет предметом всеобщей гласности и даст им возможность разобраться. Я не вижу тут критической ситуации, а отказаться от российских энергоносителей, я думаю, было бы в известном смысле самоубийственным на данном этапе для стран Евросоюза», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Он добавил, что ЕС пока не готов попрощаться с российскими энергоносителями. Чижов уверен, что реакция в Европе на заявление о переводе расчетов на рубли была «первоначальной» и «эмоциональной».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны, признанные РФ недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. Из них 27% считают, что оно приведет к укреплению рубля. Кроме того, по мнению немецкого вице-канцлера, министра экономики и проблем климата ФРГ Роберта Хабека, страны G7 не будут покупать российский газ за рубли.
Отказ Евросоюза от российских энергоносителей будет «самоубийственным». Так считает постпред России при ЕС Владимир Чижов. «Я думаю, что в ближайшие дни механизм этих расчетов будет уточнен и станет предметом всеобщей гласности и даст им возможность разобраться. Я не вижу тут критической ситуации, а отказаться от российских энергоносителей, я думаю, было бы в известном смысле самоубийственным на данном этапе для стран Евросоюза», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что ЕС пока не готов попрощаться с российскими энергоносителями. Чижов уверен, что реакция в Европе на заявление о переводе расчетов на рубли была «первоначальной» и «эмоциональной». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны, признанные РФ недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. Из них 27% считают, что оно приведет к укреплению рубля. Кроме того, по мнению немецкого вице-канцлера, министра экономики и проблем климата ФРГ Роберта Хабека, страны G7 не будут покупать российский газ за рубли.