Песков: РФ чувствует себя «посреди войны» в экономике и торговле

29 марта 2022 в 06:26 Размер текста - 17 +

По его мнению, стране необходимо адаптироваться к новым условиям Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности После введенных санкций Россия чувствует себя в «совершенно недружественных» условиях, особенно в экономике и торговле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нам нужно адаптироваться к новым условиям. К сожалению, эти условия совершенно недружественные. Они для нас вражеские… Мы в России чувствуем себя посреди войны. Страны Западной Европы, США, Канада, Австралия, они ведут против нас войну в торговле, в экономике, в изъятии нашего имущества, в изъятии наших средств, блокировке наших финансовых отношений», — сказал Песков американскому каналу PBS, передает ТАСС. Пресс-секретарь Путина считает, что россиянам предстоит адаптироваться к новой реальности. Запад ввел жесткие санкции после начала российской спецоперации на Украине. Введенные против России санкции имеют негативные последствия и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии. Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 г. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте уже 54%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После введенных санкций Россия чувствует себя в «совершенно недружественных» условиях, особенно в экономике и торговле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нам нужно адаптироваться к новым условиям. К сожалению, эти условия совершенно недружественные. Они для нас вражеские… Мы в России чувствуем себя посреди войны. Страны Западной Европы, США, Канада, Австралия, они ведут против нас войну в торговле, в экономике, в изъятии нашего имущества, в изъятии наших средств, блокировке наших финансовых отношений», — сказал Песков американскому каналу PBS, передает ТАСС. Пресс-секретарь Путина считает, что россиянам предстоит адаптироваться к новой реальности. Запад ввел жесткие санкции после начала российской спецоперации на Украине. Введенные против России санкции имеют негативные последствия и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии. Венгрия блокирует новый пакет европейских санкции, ряд стран высказывает активное недовольство ситуацией на энергетическом рынке. Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до исторического минимума: согласно опросу Ipsos, проведенному 20—21 марта, он составил 40% против 44% в феврале 2022 г. Антирейтинг Байдена растет: в феврале его деятельность не одобрял 51% населения, в марте уже 54%.