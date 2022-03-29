Уилл Смит извинился за нападение на ведущего «Оскара»

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Дискордантная пара Алена и Стас. Екатеринбург , оскар статуэтки
Уилл Смит извинился за инцидент в прямом эфире 94-й церемонии вручения «Оскара» Фото:

Американский актер Уилл Смит извинился перед ведущим церемонии «Оскар» комиком Крисом Роком, а также перед организаторами мероприятия за свое поведение. Смит ударил Рока после шутки про его жену Джаду Смит.

«Насилие в любой форме ядовито и разрушительно. Мое поведение прошлой ночью на церемонии неприемлемо и непростительно» — написал Смит в своем Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов).

Ранее сообщалось, что Уилл Смит ударил ведущего «Оскара» в прямом эфире. Он поднялся на сцену и нанес удар Року. Это произошло после того, как ведущий пошутил про прическу жены актера. Джада Смит побрилась налысо из-за алопеции.

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Американский актер Уилл Смит извинился перед ведущим церемонии «Оскар» комиком Крисом Роком, а также перед организаторами мероприятия за свое поведение. Смит ударил Рока после шутки про его жену Джаду Смит. «Насилие в любой форме ядовито и разрушительно. Мое поведение прошлой ночью на церемонии неприемлемо и непростительно» — написал Смит в своем Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов). Ранее сообщалось, что Уилл Смит ударил ведущего «Оскара» в прямом эфире. Он поднялся на сцену и нанес удар Року. Это произошло после того, как ведущий пошутил про прическу жены актера. Джада Смит побрилась налысо из-за алопеции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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