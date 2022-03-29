«Ъ»: в РФ исчезнет 2 млн рабочих мест к концу года

В этом году экономика РФ может лишиться до 2 млн рабочих мест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Число рабочих мест в России до конца года может сократиться на 2 млн. С соответствующей информацией выступили в Центре стратегических разработок (ЦСР). Уровень безработицы в стране может вырасти с нынешних 4,4% до 7,8%.

При сценарии с более долговременным спадом экономики, показатель к концу 2022 года увеличится до 6,4—6,5%. «В долгосрочной перспективе российскую занятость может ждать структурная перестройка — при сокращении числа рабочих мест в автопроме, металлургии и строительстве потребность в сотрудниках вырастет в легкой промышленности и IT», — сообщает « Коммерсантъ ».

По второму сценарию, российская экономика потеряет около 2 млн рабочих мест. «В рамках второго сценария из-за потери экономикой приблизительно 2 млн рабочих мест безработица вырастет до 7,1—7,8% к концу 2022 года, однако к лету 2023 года рынок труда уже начнет восстанавливаться», — добавляет издание.

При любом сценарии центр прогнозирует изменение структуры занятости. Число рабочих мест сократится в отраслях, более зависимых от импортных компонентов. В других сферах из-за удорожания импортной продукции возникнет рост спроса на отечественную продукцию и необходимость в новых сотрудниках.

Ранее премьер-министр ввел выплаты для борьбы с безработицей. На дополнительную помощь смогут рассчитывать бизнесмены в возрасте до 25 лет, им будут доступны гранты от 100 до 500 тысяч рублей на развитие собственного дела. Кроме того, правительство наделили полномочиями определять приоритетные объекты для строительства по облегченным процедурам.

США и Евросоюз вводят санкции против России с «нулевых». Ограничения усилились в феврале, когда президент РФ Владимир Путин объявил спецоперацию по демилитаризации Украины. Позже он заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. На совещании 16 марта глава государства заявил, что, несмотря на сложности, никто не останется без помощи: для граждан увеличат прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также выплаты и пенсии. Для бизнеса также будут введены меры поддержки.

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