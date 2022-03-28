В Кургане ужесточили закон из-за роста цен на проезд в автобусах

Новый закон, связанный с перевозчиками приняли 29 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Курганской области предпринимателей, занимающихся автобусными перевозками, обязали уведомлять об изменениях тарифа за 30 дней, а не за 10, как было раньше. Данное решение было принято 29 марта на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU.

«О внесении изменения в Закон Курганской области „О регулировании отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания населения на территории Курганской области“. <…> В подпункте 5 пункта 1 статьи 14 слова „не позднее чем за десять дней до дня начала осуществления регулярных перевозок с применением измененных тарифов“ заменить словами „не позднее чем за тридцать дней до дня начала осуществления регулярных перевозок с применением измененных тарифов“», — указано в тексте законопроекта.

Ранее в Кургане стоимость проезда на нескольких автобусных маршрутах выросла до 33 рублей, что возмутило некоторых горожан. Через несколько дней властям удалось договориться с перевозчиком, что тариф вернут на прежний уровень в 30 рублей.