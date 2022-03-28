28 марта 2022

В Кургане ужесточили закон из-за роста цен на проезд в автобусах

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Город. Курган, автобус, пассажиры
Новый закон, связанный с перевозчиками приняли 29 марта Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

В Курганской области предпринимателей, занимающихся автобусными перевозками, обязали уведомлять об изменениях тарифа за 30 дней, а не за 10, как было раньше. Данное решение было принято 29 марта на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU.

«О внесении изменения в Закон Курганской области „О регулировании отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания населения на территории Курганской области“. <…> В подпункте 5 пункта 1 статьи 14 слова „не позднее чем за десять дней до дня начала осуществления регулярных перевозок с применением измененных тарифов“ заменить словами „не позднее чем за тридцать дней до дня начала осуществления регулярных перевозок с применением измененных тарифов“», — указано в тексте законопроекта.

Ранее в Кургане стоимость проезда на нескольких автобусных маршрутах выросла до 33 рублей, что возмутило некоторых горожан. Через несколько дней властям удалось договориться с перевозчиком, что тариф вернут на прежний уровень в 30 рублей.

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В Курганской области предпринимателей, занимающихся автобусными перевозками, обязали уведомлять об изменениях тарифа за 30 дней, а не за 10, как было раньше. Данное решение было принято 29 марта на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU. «О внесении изменения в Закон Курганской области „О регулировании отдельных отношений в сфере транспортного обслуживания населения на территории Курганской области“. <…> В подпункте 5 пункта 1 статьи 14 слова „не позднее чем за десять дней до дня начала осуществления регулярных перевозок с применением измененных тарифов“ заменить словами „не позднее чем за тридцать дней до дня начала осуществления регулярных перевозок с применением измененных тарифов“», — указано в тексте законопроекта. Ранее в Кургане стоимость проезда на нескольких автобусных маршрутах выросла до 33 рублей, что возмутило некоторых горожан. Через несколько дней властям удалось договориться с перевозчиком, что тариф вернут на прежний уровень в 30 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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