Курганский депутат предложил пересмотреть тариф на капремонт

Депутат Борис Чепурной считает, что ежегодное увеличение тарифа за капремонт будет более комфортным для жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской областной думы Борис Чепурной предложил 29 марта на заседании местного парламента сделать процесс увеличения платы за капремонт ежегодным. Он рассказал URA.RU, что так будет удобнее жителям.

«Первоначально в 2014 году рассчитано было 9,8 [рубля за квадратный метр], а сделали 6,97. С этого времени ничего не изменялось, и потом резко подняли. Я понимаю, что это возмутило население. А я просто предложил, чтобы поднимать каждый год не так резко, а помаленьку [на официальный уровень инфляции], это не будет болезненно», — объяснил Чепурной.

Благодаря этому, по его словам, удастся найти компетентных подрядчиков, так как стоимость ремонта будет ближе к рыночной. При этом он назвал самым оптимальным изначальный вариант программы, когда планировалось, что 85% за капремонт будет платить государство, а 15% — жители.

На заседании председатель облдумы Дмитрий Фролов отметил, что сейчас фонду капремонта сложно найти добросовестных подрядчиков, которые бы качественно выполнили свою работу, передает корреспондент URA.RU. По его мнению, такое поднятие ставки население поймет, так как оно поможет сделать качественный ремонт. «В соответствии с методикой пересмотр возможен раз в три года. Мы еще раз норматив посмотрим», — ответила им на заседании директор областного департамента строительства и ЖКХ Ирина Саблукова.

С 2022 года тариф на капремонт в регионе повысился с 6,97 до 9,45 рублей за квадратный метр. И. о. директора областного департамента госрегулирования цен и тарифов Елена Федянина отмечала, что из фонда капремонта, в том числе, будут оплачивать новые работы и покупку подорожавших материалов.

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