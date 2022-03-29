Украина пообещала РФ наказать тех, кто пытал российских военных

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Украина обещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, пытавших русских солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Правительство Украины пообещало принять жесткие меры в отношении преступников, пытавших российских военнослужащих. С таким заявлением выступил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский.

«Украина обещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, пытавших российских военнослужащих», — прокомментировал Мединский ход переговоров с Киевом.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Российский лидер также пояснил, что Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Эта просьба не была услышана, поэтому Россия была вынуждена встать на защиту этих республик.

В Турции 29 марта стартовал новый раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча делегаций проходит в Стамбуле. По мнению СМИ, российская сторона рассчитывает достичь на переговорах промежуточных результатов. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает переговоры бесполезными и предложил «закончить начатое» — очистить полностью Украину от бандеровцев.

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Правительство Украины пообещало принять жесткие меры в отношении преступников, пытавших российских военнослужащих. С таким заявлением выступил председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ, бывший министр культуры Владимир Мединский. «Украина обещала принять самые жесткие меры в отношении преступников, пытавших российских военнослужащих», — прокомментировал Мединский ход переговоров с Киевом. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснял, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Российский лидер также пояснил, что Россия предлагала украинской стороне вывести войска из ДНР и ЛНР, чтобы избежать кровопролития. Эта просьба не была услышана, поэтому Россия была вынуждена встать на защиту этих республик. В Турции 29 марта стартовал новый раунд переговоров между Россией и Украиной. Встреча делегаций проходит в Стамбуле. По мнению СМИ, российская сторона рассчитывает достичь на переговорах промежуточных результатов. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает переговоры бесполезными и предложил «закончить начатое» — очистить полностью Украину от бандеровцев.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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