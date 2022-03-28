Тюменскому губернатору разрешат выдвигаться на пост бессрочно

Александр Моор сможет выдвинуться на пост губернатора и 2023, и 2028 годах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области планируется отменить ограничение для губернатора занимать свой пост не более двух сроков подряд. Соответствующий законопроект внесен главой региона в Тюменскую облдуму. Изменение стало возможным после принятия Госдумой федерального закона о публичной власти в РФ.

«Исключается [из Устава Тюменской области] норма о невозможности замещения должности губернатора Тюменской области более двух сроков подряд», — говорится в документе. Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на заседании комитета по госстроительству регионального парламента, которое состоится в первой половине апреля.

По мнению источника URA.RU в политическом истеблишменте, принятие документа означает, что Моор не отделяет себя от Тюменской области, и не собирается переходить на повышение. «Губернатор дает понять, что не отсидит два срока и переедет в Москву, решение сращивает его с регионом», — говорит инсайдер. Политолог Александр Безделов, напротив считает, что изменение Устава не следует связывать конкретно с Моором, законопроект — это продолжение реформы Конституции РФ и федерального законодательства о власти. «Это вообще может означать что угодно. В текущей геополитической ситуации не исключено, что губернаторские выборы в России вообще будут отменены», — отмечает эксперт.

Первый срок губернаторских полномочий у Моора истекает в 2023 году. Губернатор публично пока не заявлял о решении выдвигаться на второй срок. Агентство направило запрос в информационный центр правительства региона с просьбой о комментарии — ответ на него ожидается.

Закон о публичной власти в РФ был принят Госдумой в декабре 2021 года. В первой редакции документ, помимо прочего, угрожал сложившимся отношениям между регионами «тюменской матрешки». Однако сохранить существующее разделение власти удалось с помощью лобби губернаторов трех субъектов РФ.

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