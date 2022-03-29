Зеленский сохранил свой бизнес в России, несмотря на спецоперацию

29 марта 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Украинский президент Владимир Зеленский держит свой бизнес в РФ после начала спецоперации Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский сохранил свой бизнес в России, несмотря на спецоперацию, которая идет на Украине. Он продолжает контролировать российские компании через доверенных лиц, сообщает RT. «По косвенным признакам можно судить, что Зеленский сохраняет контроль над кинопродюсерским бизнесом через своих ближайших соратников — братьев Сергея и Бориса Шефиров, а также Тимура Миндича», — об этом рассказали в RT. Там отметили, что многие украинские бизнесмены также продолжают вести деятельность на территории РФ. Большинство украинских бизнесменов связаны с президентом Украины Владимиром Зеленским. Например, в России работают и получают доходы компании, отвечающие за дистрибуцию фильмов студии «Квартал 95». Также свою деятельность в России продолжают фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским. При этом бизнесмены в соцсетях активно осуждают проведение Россией спецоперации на Украине и поддерживают Зеленского. В отношении таких бизнесменов не применяются какие-либо карательные меры со стороны российских властей. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В результате действия Вооруженных сил РФ блокированы Киев, Харьков Чернигов и другие украинские города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский сохранил свой бизнес в России, несмотря на спецоперацию, которая идет на Украине. Он продолжает контролировать российские компании через доверенных лиц, сообщает RT. «По косвенным признакам можно судить, что Зеленский сохраняет контроль над кинопродюсерским бизнесом через своих ближайших соратников — братьев Сергея и Бориса Шефиров, а также Тимура Миндича», — об этом рассказали в RT. Там отметили, что многие украинские бизнесмены также продолжают вести деятельность на территории РФ. Большинство украинских бизнесменов связаны с президентом Украины Владимиром Зеленским. Например, в России работают и получают доходы компании, отвечающие за дистрибуцию фильмов студии «Квартал 95». Также свою деятельность в России продолжают фирмы, связанные с олигархом Игорем Коломойским. При этом бизнесмены в соцсетях активно осуждают проведение Россией спецоперации на Украине и поддерживают Зеленского. В отношении таких бизнесменов не применяются какие-либо карательные меры со стороны российских властей. Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперации является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В результате действия Вооруженных сил РФ блокированы Киев, Харьков Чернигов и другие украинские города.