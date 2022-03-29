Украина обстреляла погранпункт в Курской области 29 марта 2022 в 16:18 Размер текста - 17 + Россия подавила огневую точку ВСУ, сообщил Роман Старовойт Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли российский пограничный пункт в поселке Теткино Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем telegram-канале. «Сегодня, 29 марта со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Теткино. Ответным огнем наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена. Обошлось без потерь и разрушений. Ситуация находится под контролем», — написал Старовойт. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли российский пограничный пункт в поселке Теткино Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем telegram-канале. «Сегодня, 29 марта со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Теткино. Ответным огнем наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена. Обошлось без потерь и разрушений. Ситуация находится под контролем», — написал Старовойт. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям