Украина обстреляла погранпункт в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Россия подавила огневую точку ВСУ, сообщил Роман Старовойт Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли российский пограничный пункт в поселке Теткино Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем telegram-канале.

«Сегодня, 29 марта со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Теткино. Ответным огнем наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена. Обошлось без потерь и разрушений. Ситуация находится под контролем», — написал Старовойт.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли российский пограничный пункт в поселке Теткино Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем telegram-канале. «Сегодня, 29 марта со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Теткино. Ответным огнем наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена. Обошлось без потерь и разрушений. Ситуация находится под контролем», — написал Старовойт. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...