Украина обстреляла погранпункт в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли российский пограничный пункт в поселке Теткино Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем telegram-канале.
«Сегодня, 29 марта со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Теткино. Ответным огнем наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена. Обошлось без потерь и разрушений. Ситуация находится под контролем», — написал Старовойт.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли российский пограничный пункт в поселке Теткино Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем telegram-канале. «Сегодня, 29 марта со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт в поселке Теткино. Ответным огнем наших доблестных военнослужащих огневая точка была подавлена. Обошлось без потерь и разрушений. Ситуация находится под контролем», — написал Старовойт. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, направленным на защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военной инфраструктуре ВСУ.