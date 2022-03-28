Тюменским магазинам грозят суды из-за переучета цен

29 марта 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Стоимость на ценниках и на кассе отличается из-за переучета (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В ряде магазинов Тюмени товары продают по неизвестным ценам, предлагая покупателям узнавать конечную стоимость на кассе. Об этом URA.RU сообщили жители города. По информации Роспотребнадзора, такое поведение ритейлеров нарушает закон, и ведомство готово защитить права граждан. «На днях зашла в магазин Si Mona, и увидела объявление о том, что актуальную цену на товар нужно уточнять на кассе. При расчете оказалось, что окончательный чек получился выше, чем тот, что указан в ценниках», — рассказала URA.RU жительница Тюмени. О подобных ситуациях агентству рассказали и другие тюменцы. В частности, ранее подобные объявления о переучете появлялись в сети магазинов «Красное & белое». «Актуальная цена всегда должна быть на ценнике. Следить за этим обязан продавец. Эта информация обеспечивает покупателям возможность правильного выбора. Попавшим в такую ситуацию тюменцам необходимо обратиться к администратору магазина и попросить продать товар по цене на ценнике. Если покупатель уже расплатился, то ему должны вернуть разницу», — рассказали URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора региона. В случае, если магазин откажется, граждане могут подать жалобу в ведомство. Подобное поведение продавцов нарушает КоАП РФ, и грозит им штрафами. Также покупатели могут подать на торговую точку в суд самостоятельно, в связи с нарушением Гражданского кодекса РФ. На фоне спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, проводимой РФ, на Россию были наложены многочисленные санкции. В результате стоимость доллара по отношению к рублю стала расти. Необходимость закупки товаров и материалов за границей по новому курсу вынудила многих ритейлеров повысить цены на свою продукцию. При этом некоторые компании специально начали увеличивать стоимость, стараясь извлечь как можно больше прибыли. С подобными фактами разбираются в ФАС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ряде магазинов Тюмени товары продают по неизвестным ценам, предлагая покупателям узнавать конечную стоимость на кассе. Об этом URA.RU сообщили жители города. По информации Роспотребнадзора, такое поведение ритейлеров нарушает закон, и ведомство готово защитить права граждан. «На днях зашла в магазин Si Mona, и увидела объявление о том, что актуальную цену на товар нужно уточнять на кассе. При расчете оказалось, что окончательный чек получился выше, чем тот, что указан в ценниках», — рассказала URA.RU жительница Тюмени. О подобных ситуациях агентству рассказали и другие тюменцы. В частности, ранее подобные объявления о переучете появлялись в сети магазинов «Красное & белое». «Актуальная цена всегда должна быть на ценнике. Следить за этим обязан продавец. Эта информация обеспечивает покупателям возможность правильного выбора. Попавшим в такую ситуацию тюменцам необходимо обратиться к администратору магазина и попросить продать товар по цене на ценнике. Если покупатель уже расплатился, то ему должны вернуть разницу», — рассказали URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора региона. В случае, если магазин откажется, граждане могут подать жалобу в ведомство. Подобное поведение продавцов нарушает КоАП РФ, и грозит им штрафами. Также покупатели могут подать на торговую точку в суд самостоятельно, в связи с нарушением Гражданского кодекса РФ. На фоне спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, проводимой РФ, на Россию были наложены многочисленные санкции. В результате стоимость доллара по отношению к рублю стала расти. Необходимость закупки товаров и материалов за границей по новому курсу вынудила многих ритейлеров повысить цены на свою продукцию. При этом некоторые компании специально начали увеличивать стоимость, стараясь извлечь как можно больше прибыли. С подобными фактами разбираются в ФАС.