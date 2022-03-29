ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара

«Продимекс» является крупнейшим производителем сахара в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Федеральная антимонопольная служба возбудила уголовное дело в отношении крупнейшего российского производителя сахара — предприятие ООО «Продимекс» подозревают в незаконной координации работы ретейлеров. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

«Анализ документов, а также другой информации, полученной в ходе проверочных мероприятий, указывает на координацию компанией „Продимекс“ деятельности торговых сетей в целях повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса», — пояснили в ФАС. В случае установления вины компании грозит штраф в соответствии действующим законодательством РФ.

Россияне начали экстренно скупать продукты на фоне санкций, введенных из-за проведения спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что граждане России не останутся без поддержки государства. На фоне ажиотажа магазины начали поднимать цены на продукты. Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, сообщила, что будет наказывать все торговые сети за необоснованное повышение цен.