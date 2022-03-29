Евросоюз вслед за G7 отказался оплачивать газ рублями

В Евросоюзе отказались оплачивать поставки газа рублями. Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге.
«Заявления G7 включают в себя заявления ЕС. Поэтому очевидно, что наша позиция такая же, как и у G7», — передает РБК слова Мамера.
Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Евросоюз осудил начало спецоперации и ввел против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 (Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония) заявили, что не будут этого делать. В Кремле заявили, что Россия не будет поставлять газ в ЕС при отказе платить рублями.
В Евросоюзе отказались оплачивать поставки газа рублями. Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер на брифинге. «Заявления G7 включают в себя заявления ЕС. Поэтому очевидно, что наша позиция такая же, как и у G7», — передает РБК слова Мамера. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Евросоюз осудил начало спецоперации и ввел против России масштабные экономические санкции. Владимир Путин заявил, что Россия в ответ будет продавать газ «недружественным» странам за рубли. Страны G7 (Великобритания, Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония) заявили, что не будут этого делать. В Кремле заявили, что Россия не будет поставлять газ в ЕС при отказе платить рублями.