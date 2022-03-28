Песков: РФ не будет поставлять газ в ЕС при отказе платить рублем

29 марта 2022 в 04:10 Размер текста - 17 +

Россия не будет поставлять газ бесплатно, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу в случае отказа недружественных стран платить за голубое топливо в рублях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. Все-таки в нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», — сказал Песков на пресс-конференции передает РИА «Новости». Представитель Кремля отметил, что сейчас в российских ведомствах и «Газпроме» обсуждают детали перевода оплаты за газ в рублях. «Будем решать вопросы по мере их поступления», — ответил Песков на вопрос о реакции РФ на отказ Европы от российских условий. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что недружественные страны смогут покупать российский газ только за рубли. Страны G7 с данным решением не согласились и отказались платить за российские энергоносители в рублях. Санкции в отношении России последовали за объявлением президентом РФ Владимиром Путиным о проведении спецоперации на Украине. Ее целями являются денацификация и демилитаризации страны, заявил президент. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу в случае отказа недружественных стран платить за голубое топливо в рублях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «То, что мы не будем бесплатно поставлять газ, это однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. Все-таки в нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», — сказал Песков на пресс-конференции передает РИА «Новости». Представитель Кремля отметил, что сейчас в российских ведомствах и «Газпроме» обсуждают детали перевода оплаты за газ в рублях. «Будем решать вопросы по мере их поступления», — ответил Песков на вопрос о реакции РФ на отказ Европы от российских условий. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что недружественные страны смогут покупать российский газ только за рубли. Страны G7 с данным решением не согласились и отказались платить за российские энергоносители в рублях. Санкции в отношении России последовали за объявлением президентом РФ Владимиром Путиным о проведении спецоперации на Украине. Ее целями являются денацификация и демилитаризации страны, заявил президент.