Мэр Челябинска начала проверку скандального назначения

Мэр Наталья Котова инициировала проверку кадрового решения главы Калининского района Сергея Колесника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ситуацию с назначением замглавы Калининского района Челябинска, экс-депутата Тракторозаводского района Александра Абдулина, разберут в ходе специально назначенной служебной проверки. Об этом сообщили URA.RU в мэрии областного центра. Перед этим проверить законность кадрового решения попросил прокуратуру экс-коллега чиновника Александр Курочкин.

«Запрошена информация. По ситуации будет проведена служебная проверка», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Как пояснил URA.RU накануне Курочкин, в течение трех лет после решения суда о личном банкротстве, которое состоялось в 2021 году, человек не вправе занимать муниципальную должность. В связи с этим он направил депутатский запрос на имя прокурора Челябинской области Карена Габриеляна.

Депутатом Тракторозаводского совета Абдулин избрался в 2019 году. На работу в администрацию Калининского района, сдав мандат, перешел в марте 2022 года. Получить комментарий главы района Сергея Колесника не удалось — чиновник не ответил на звонок корреспондента URA.RU.