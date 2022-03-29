29 марта 2022
28 марта 2022

Мэр Челябинска начала проверку скандального назначения

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание исполкома партии Единая Россия. Челябинск, котова наталья
Мэр Наталья Котова инициировала проверку кадрового решения главы Калининского района Сергея Колесника Фото:

Ситуацию с назначением замглавы Калининского района Челябинска, экс-депутата Тракторозаводского района Александра Абдулина, разберут в ходе специально назначенной служебной проверки. Об этом сообщили URA.RU в мэрии областного центра. Перед этим проверить законность кадрового решения попросил прокуратуру экс-коллега чиновника Александр Курочкин.

«Запрошена информация. По ситуации будет проведена служебная проверка», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Как пояснил URA.RU накануне Курочкин, в течение трех лет после решения суда о личном банкротстве, которое состоялось в 2021 году, человек не вправе занимать муниципальную должность. В связи с этим он направил депутатский запрос на имя прокурора Челябинской области Карена Габриеляна.

Депутатом Тракторозаводского совета Абдулин избрался в 2019 году. На работу в администрацию Калининского района, сдав мандат, перешел в марте 2022 года. Получить комментарий главы района Сергея Колесника не удалось — чиновник не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

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Ситуацию с назначением замглавы Калининского района Челябинска, экс-депутата Тракторозаводского района Александра Абдулина, разберут в ходе специально назначенной служебной проверки. Об этом сообщили URA.RU в мэрии областного центра. Перед этим проверить законность кадрового решения попросил прокуратуру экс-коллега чиновника Александр Курочкин. «Запрошена информация. По ситуации будет проведена служебная проверка», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии. Как пояснил URA.RU накануне Курочкин, в течение трех лет после решения суда о личном банкротстве, которое состоялось в 2021 году, человек не вправе занимать муниципальную должность. В связи с этим он направил депутатский запрос на имя прокурора Челябинской области Карена Габриеляна. Депутатом Тракторозаводского совета Абдулин избрался в 2019 году. На работу в администрацию Калининского района, сдав мандат, перешел в марте 2022 года. Получить комментарий главы района Сергея Колесника не удалось — чиновник не ответил на звонок корреспондента URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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