Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева), родом из Тобольска, призвала музыкантов заниматься своим делом, а не обсуждать ситуацию в мире и вопросы, в которых они не разбираются. Заявление девушка сделала в своем telegram-канале.
«Я не лезу не в свои дела, хочу давать хорошее настроение тем, кому это нужно. Все, кто делает музыку должны сейчас поддерживать аудиторию через свое дело, а не ***** (говорить — прим. URA.RU) о том, в чем не разбираются, чтобы потом не оправдываться или не бежать из страны», — написала Instasamka в своем telegram-канале.
Исполнительница родом из Тобольска Тюменской области. Настоящее имя — Дарья Зотеева. Ранее URA.RU писало, что девушку включили в украинский антисписок, как персону, поддерживающую режим президента России Владимира Путина.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была начата РФ 24 февраля. Поводом стало обращение к России республик ДНР и ЛНР, с просьбой в оказании помощи. Последние годы мирные жители Донбасса подвергаются геноциду. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева), родом из Тобольска, призвала музыкантов заниматься своим делом, а не обсуждать ситуацию в мире и вопросы, в которых они не разбираются. Заявление девушка сделала в своем telegram-канале. «Я не лезу не в свои дела, хочу давать хорошее настроение тем, кому это нужно. Все, кто делает музыку должны сейчас поддерживать аудиторию через свое дело, а не ***** (говорить — прим. URA.RU) о том, в чем не разбираются, чтобы потом не оправдываться или не бежать из страны», — написала Instasamka в своем telegram-канале. Исполнительница родом из Тобольска Тюменской области. Настоящее имя — Дарья Зотеева. Ранее URA.RU писало, что девушку включили в украинский антисписок, как персону, поддерживающую режим президента России Владимира Путина. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была начата РФ 24 февраля. Поводом стало обращение к России республик ДНР и ЛНР, с просьбой в оказании помощи. Последние годы мирные жители Донбасса подвергаются геноциду. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. 4 марта Госдума РФ приняла закон о фейках про спецоперацию. Наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы. Изменение призвано остановить информационную войну в отношении России.