Instasamka отказалась обсуждать спецоперацию. «Не нужно говорить о том, в чем не разбираешься»

30 марта 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Инстасамка призвала музыкантов не рассуждать о том, в чем они не разбираются Фото: Instasamka, социальные сети новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева), родом из Тобольска, призвала музыкантов заниматься своим делом, а не обсуждать ситуацию в мире и вопросы, в которых они не разбираются. Заявление девушка сделала в своем telegram-канале. «Я не лезу не в свои дела, хочу давать хорошее настроение тем, кому это нужно. Все, кто делает музыку должны сейчас поддерживать аудиторию через свое дело, а не ***** (говорить — прим. URA.RU) о том, в чем не разбираются, чтобы потом не оправдываться или не бежать из страны», — написала Instasamka в своем telegram-канале. Исполнительница родом из Тобольска Тюменской области. Настоящее имя — Дарья Зотеева. Ранее URA.RU писало, что девушку включили в украинский антисписок, как персону, поддерживающую режим президента России Владимира Путина. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была начата РФ 24 февраля. Поводом стало обращение к России республик ДНР и ЛНР, с просьбой в оказании помощи. Последние годы мирные жители Донбасса подвергаются геноциду. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. 4 марта Госдума РФ приняла закон о фейках про спецоперацию. Наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы. Изменение призвано остановить информационную войну в отношении России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева), родом из Тобольска, призвала музыкантов заниматься своим делом, а не обсуждать ситуацию в мире и вопросы, в которых они не разбираются. Заявление девушка сделала в своем telegram-канале. «Я не лезу не в свои дела, хочу давать хорошее настроение тем, кому это нужно. Все, кто делает музыку должны сейчас поддерживать аудиторию через свое дело, а не ***** (говорить — прим. URA.RU) о том, в чем не разбираются, чтобы потом не оправдываться или не бежать из страны», — написала Instasamka в своем telegram-канале. Исполнительница родом из Тобольска Тюменской области. Настоящее имя — Дарья Зотеева. Ранее URA.RU писало, что девушку включили в украинский антисписок, как персону, поддерживающую режим президента России Владимира Путина. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была начата РФ 24 февраля. Поводом стало обращение к России республик ДНР и ЛНР, с просьбой в оказании помощи. Последние годы мирные жители Донбасса подвергаются геноциду. По словам президента РФ Владимира Путина, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. 4 марта Госдума РФ приняла закон о фейках про спецоперацию. Наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы. Изменение призвано остановить информационную войну в отношении России.