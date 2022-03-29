Пушилин: ДНР рассмотрит вопрос о вхождении в состав России

Донецкая народная республика не исключает возможности войти в состав России. Однако этот вопрос будет рассмотрен после полного освобождения территории ДНР от националистов и ВСУ, заявил глава республики Денис Пушилин.
«ДНР решит вопрос о вхождении в состав России после освобождения всей республики», — заявил Пушилин. Его слова приводит telegram-канал штаба территориальной обороны ДНР.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.
Донецкая народная республика не исключает возможности войти в состав России. Однако этот вопрос будет рассмотрен после полного освобождения территории ДНР от националистов и ВСУ, заявил глава республики Денис Пушилин. «ДНР решит вопрос о вхождении в состав России после освобождения всей республики», — заявил Пушилин. Его слова приводит telegram-канал штаба территориальной обороны ДНР. Руководители республик Донбасса ЛНР и ДНР в феврале нынешнего года попросили Россию признать их независимость. 22 февраля Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, которые обозначены в их Конституциях. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.