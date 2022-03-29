Пушилин: ДНР рассмотрит вопрос о вхождении в состав России

29 марта 2022 в 21:34 Размер текста - 17 +

Вопрос о вхождении в состав РФ будет решен после освобождения всей республики, говорит Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Донецкая народная республика не исключает возможности войти в состав России. Однако этот вопрос будет рассмотрен после полного освобождения территории ДНР от националистов и ВСУ, заявил глава республики Денис Пушилин. «ДНР решит вопрос о вхождении в состав России после освобождения всей республики», — заявил Пушилин. Его слова приводит telegram-канал штаба территориальной обороны ДНР. Руководители республик Донбасса ЛНР и ДНР в феврале нынешнего года попросили Россию признать их независимость. 22 февраля Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, которые обозначены в их Конституциях. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Донецкая народная республика не исключает возможности войти в состав России. Однако этот вопрос будет рассмотрен после полного освобождения территории ДНР от националистов и ВСУ, заявил глава республики Денис Пушилин. «ДНР решит вопрос о вхождении в состав России после освобождения всей республики», — заявил Пушилин. Его слова приводит telegram-канал штаба территориальной обороны ДНР. Руководители республик Донбасса ЛНР и ДНР в феврале нынешнего года попросили Россию признать их независимость. 22 февраля Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, которые обозначены в их Конституциях. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.