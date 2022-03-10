«Ъ»: Минтранс РФ предложил не возвращать иностранные самолеты

10 марта 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

Возврат самолетов должен производиться по решению правительственной комиссии по импортозамещению Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство РФ хочет удержать часть иностранных самолетов на территории страны. Министерство транспорта подготовило документ об этом, сообщает « Коммерсант ». «Минтранс разработал проект постановления правительства „Особенности исполнения договоров финансовой аренды (лизинга), договоров аренды иностранных воздушных судов“. Возврат [самолетов] и его условия должны производиться по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Если она не согласует решение, авиакомпании „продолжают эксплуатацию авиатехники до конца изначального срока действия договора“», — приводит агентство информацию, которую подтверждают источники в авиаотрасли. Ограничения с полетами у российских авиаперевозчиков начались после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ на это страны Евросоюза ввели запрет на пересечение воздушного пространства российскими самолетами, а также на поставки и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, а также их страхования и техобслуживания. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство РФ хочет удержать часть иностранных самолетов на территории страны. Министерство транспорта подготовило документ об этом, сообщает «Коммерсант». «Минтранс разработал проект постановления правительства „Особенности исполнения договоров финансовой аренды (лизинга), договоров аренды иностранных воздушных судов“. Возврат [самолетов] и его условия должны производиться по решению правительственной комиссии по импортозамещению. Если она не согласует решение, авиакомпании „продолжают эксплуатацию авиатехники до конца изначального срока действия договора“», — приводит агентство информацию, которую подтверждают источники в авиаотрасли. Ограничения с полетами у российских авиаперевозчиков начались после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ на это страны Евросоюза ввели запрет на пересечение воздушного пространства российскими самолетами, а также на поставки и лизинг самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, а также их страхования и техобслуживания.