Свердловчанин из французского легиона раскрыл отношение к русским

Французы по-прежнему хорошо относятся к россиянам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Франции дружелюбно относятся к гражданам России, стараются помогать беженцам Украины и не хотят вмешиваться в конфликт. Об этом URA.RU рассказал екатеринбуржец Андрей Д. (имя изменено по просьбе героя), который служит во Французском иностранном легионе.

«Отношение к россиянам осталось таким, как и раньше. Когда я отвечаю, что приехал из России, на это реагируют спокойно, без негодования, за этим не следует — что вы делаете, вы такие уроды, гады! Нет, все ко всему относятся спокойно. Более того: вчера был во французском книжном магазине, где продают русские книги. Пока я выбирал себе книги, зашли пятеро французов и начали искать русскую литературу. То есть какого-то бойкота к русской культуре, к российским гражданам, русофобии нет», — рассказал Андрей.

Военный отметил, что пока лично не встречал во Франции ни одного украинского беженца, но видел, как на вокзале сотрудники Красного Креста встречают поезда из Парижа, с которыми прибывают украинцы для оказания им помощи. «То есть, настроены солидарно, раз существует такая поддержка, французы готовы беженцам помочь», — сделал вывод молодой человек.

На вопрос — не собирается ли Французский иностранный легион отправиться на Украину — Андрей ответил категорически. «Нет криков — погнали, надерем кому-то задницу! Французские военные понимают, как изматывают военные действия и к чему все это приводит. Никто не хочет вмешиваться в этот конфликт», — говорит легионер.

Французский иностранный легион существует в республике почти 200 лет. Соединение входит в состав французской армии, но служат в нем иностранцы. Ранее легион участвовал во всех конфликтах и колониальных войнах, где Франция имела интересы, однако теперь его солдаты занимаются в основном миротворческими операциями под эгидой ООН и НАТО.

Российская спецоперация на Украине началась вынужденно 24 февраля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов, когда стало понятно, что Россия не будет послушной». Глава России Владимир Путин заявил, что задачей российских военных является избавление «людей на Донбассе от страданий и геноцида». Общая цель российских войск — демилитаризация и денацификация Украины, а не ее оккупация.

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