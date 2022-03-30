В Донецке из-за обстрела со стороны Украины погиб человек. Видео

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, последствия, украина, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
ВСУ обстреляли жилой дом Донецка 30 марта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате обстрела жилого дома в Донецке погиб один человек. Об этом говорится в сообщении штаба терробороны ДНР.

«Один человек погиб, четыре пострадали после попадания снаряда ВСУ в девятиэтажку в Донецке. Один ребенок госпитализирован», — говорится в сообщении в Telegram.

Утром 30 марта ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке в микрорайоне Текстильщи, часть здания была обрушена. Также снаряд ВСУ повредил соседние здания.

Обновлено в 11:04. Местные жители сообщают, что под завалами могут находиться люди. В частности, девочка-подросток и ее отец смогли эвакуироваться, а мать и новорожденная сестра остались внутри дома. «Я была в своей комнате, и потом вдруг все завалило камнями, а меня нет. Я вышла на улицу и звала на помощь. Потом папа очнулся и говорил, чтобы я быстрее звала на помощь», — сообщила девочка Пятому каналу.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс и направлена на защиту жителей ДНР от геноцида националистов. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донбасса.

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В результате обстрела жилого дома в Донецке погиб один человек. Об этом говорится в сообщении штаба терробороны ДНР. «Один человек погиб, четыре пострадали после попадания снаряда ВСУ в девятиэтажку в Донецке. Один ребенок госпитализирован», — говорится в сообщении в Telegram. Утром 30 марта ВСУ обстреляли жилой дом в Донецке в микрорайоне Текстильщи, часть здания была обрушена. Также снаряд ВСУ повредил соседние здания. Обновлено в 11:04. Местные жители сообщают, что под завалами могут находиться люди. В частности, девочка-подросток и ее отец смогли эвакуироваться, а мать и новорожденная сестра остались внутри дома. «Я была в своей комнате, и потом вдруг все завалило камнями, а меня нет. Я вышла на улицу и звала на помощь. Потом папа очнулся и говорил, чтобы я быстрее звала на помощь», — сообщила девочка Пятому каналу. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс и направлена на защиту жителей ДНР от геноцида националистов. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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