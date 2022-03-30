Снаряд в дом прилетел рано утром, когда жители еще не ушли по своим делам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Девочка-подросток, выжившая после обстрела жилого дома в Донецке, кричала о помощи с высоты девятого этажа. Ей удалось выбраться из-под завалов и помочь отцу спуститься к врачам. Об этом корреспондентам URA.RU на месте событий сообщили очевидцы, которые находились у дома во время обстрела.

«Мы переписывались SMS, так как должны были уехать в семь утра. Снаряд прилетел в 7:25. Я прибежала сюда. Получается стояла развалина, а там девочка 15-16 лет. Она бедная на этих развалинах стоит и кричит: „Помогите, пожалуйста, Спасите“. Это очень страшно», — рассказала женщина.

Об этой ситуации журналистам Пятого канала рассказала девушка, похожая на описанную очевидцами. «Я была в своей комнате, и потом вдруг все завалило камнями, а меня нет. Я вышла на улицу и звала на помощь. Потом папа очнулся и говорил, чтобы я быстрее звала на помощь», — вспоминала напуганная девочка.

Сейчас на место ЧП уже пребывают горожане, которые знакомы с жителями пострадавшего дома. «Взрыв был ужасным. Я посмотрела: на деревьях висят из моей квартиры обои, которые лежали в рулонах. они просто разлетелись. Это значит, что прилетело именно в нашу квартиру. Слава Богу, мама уехала вчера к моей свекрови, которая инвалид», — рассказала собственница одной из квартир.

Утром 30 марта ВСУ нанесли очередной удар по Донецку. Ракета РСЗО «Ураган» снесла два верхних этажа девятиэтажки в микрорайоне Текстильщик. Погиб один человек.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс и направлена на защиту жителей ДНР от геноцида националистов. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Донбасса.

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