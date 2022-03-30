В Кремле назвали альтернативу доллару

30 марта 2022 в 15:21 Размер текста - 17 +

Престиж доллара значительно пошатнулся, считает Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Региональные валюты должны стать альтернативой доллару, так как престиж американской валюты значительно пошатнулся. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Престиж доллара изрядно в последние годы зашатался, доверие к иным валютам тоже не на высшем уровне. Неизбежной альтернативой будет использование региональных валют. Нужно по всем фронтам продвигаться дальше, это в наших интересах и в интересах наших партнеров», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ начнет продавать газ «недружественным» странам за рубли. В список недружественных вошли страны, которые ввели против России санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 76% россиян поддержали решение президента. Отказ от расчета за газ в долларах привел к укреплению рубля. В Кремле отметили, что страны, которые не будут платить за газ в рублях, перестанут его получать. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Региональные валюты должны стать альтернативой доллару, так как престиж американской валюты значительно пошатнулся. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Престиж доллара изрядно в последние годы зашатался, доверие к иным валютам тоже не на высшем уровне. Неизбежной альтернативой будет использование региональных валют. Нужно по всем фронтам продвигаться дальше, это в наших интересах и в интересах наших партнеров», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее президент России Владимир Путин объявил, что РФ начнет продавать газ «недружественным» странам за рубли. В список недружественных вошли страны, которые ввели против России санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин заявил, что цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 76% россиян поддержали решение президента. Отказ от расчета за газ в долларах привел к укреплению рубля. В Кремле отметили, что страны, которые не будут платить за газ в рублях, перестанут его получать.