Медики Курганской БСМП оценили нового руководителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новый главврач Курганской больницы скорой медицинской помощи Сергей Воронин «жаждет военной дисциплины» от персонала. Сотрудники БСМП поделились с URA.RU впечатлением о руководителе.

«Новый главврач жаждет военной дисциплины. Говорит, что народ работает на полторы-две ставки, а после обеда, мол, никого в больнице нет. Не понимает, что полторы-две ставки медики работают за счет дежурств», — рассказал сотрудник БСМП URA.RU.

Собеседник рад, что новый руководитель вникает в ситуацию, прежде чем ее менять. «Жаль только, что советником у него выступает экс-главврач [Вероника Евдокимова], которая внезапно стала директором сосудистого центра. К чести военного, он прошелся по отделениям и посмотрел на свою новую вотчину», — отметил работник БСМП.

Другой сотрудник считает, что главврач проявляет излишнюю жесткость к подчиненным, отчитывая руководителей прилюдно. «Но есть надежда, что его жесткости хватит, чтобы организовать работу больницы, которая страдает из-за отсутствия кадров. Он не жмется за копейки, надеемся, что снабжение наконец-то будет не самыми дешевыми средствами, а оптимальными», — говорит медик.

Оперативно связаться с Сергеем Ворониным URA.RU не удалось. В приемной главврача посоветовали перезвонить позже.

URA.RU писало, что исполняющим обязанности главного врача Курганской больницы скорой медицинской помощи назначен Сергей Воронин. Ранее он преподавал на кафедре военно-морской и госпитальной терапии в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. В декабре 2021 года врачи БСМП жаловались главе депздрава региона Алексею Сигидаеву на низкие зарплаты и массовые увольнения. Бывший сотрудник больницы заявил в СКР о невыплате зарплаты.

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