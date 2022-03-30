1 апреля начнется подача заявлений в первый класс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ЯНАО 1 апреля начнется прием заявлений для зачисления ребенка в первый класс. Как рассказали URA.RU в окружном департаменте образования, заявления будут приниматься в два этапа.

«1 апреля на Ямале начнется прием заявлений в первый класс. Пройдет он в два этапа. Первый этап подачи заявлений в первый класс стартует 1 апреля и продлится до 30 июня для детей проживающих на закрепленной территории к школе. А второй этап стартует с 6 июля по 5 сентября, для тех кто хочет попасть в другую школу с незакрепленной к ней территории», — сообщили в департаменте образования.

Помимо этого подать документы можно будет через портал «Е-услуги.Образование» с 15 апреля. Также их можно будет доставить до школы любым удобным способом: принести в школу, направить по почте заказным письмом или воспользоваться электронной почтой с 1 апреля. Для этого родителям отводится три месяца, а именно до 30 июня включительно.

Для поступления ребенка в школу необходимо предоставить паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении будущего школьника и справка о его месте проживания, а также медицинскую карту. Помимо этого первоочередное право на поступление в школу имеют дети сотрудников федеральных органов исполнительной власти, а также те, у кого в данном образовательном учреждении уже обучаются или работают родственники.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО, Липецкой, Свердловской, Саратовской, Калининградской и Архангельской областях появится возможность записать ребенка в школу через портал Госуслуг. Подать заявление на зачисление в школу по месту регистрации можно будет до 30 июня.

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