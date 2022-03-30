В части регионов РФ упростили прием детей в первый класс

С 1 апреля родители смогут записывать детей в первый класс на сайте Госуслуг Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ряде регионов России с начала апреля появится возможность записи детей в первый класс на портале Госуслуг. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Подать заявление на зачисление в школу по месту регистрации можно будет до 30 июня.

«С 1 апреля в ряде регионов на Госуслугах у родителей появится возможность дистанционно подать заявление на запись детей в первый класс. Мы проработали техническую возможность для всех субъектов. На сегодняшний день ею воспользовалось 17 регионов. Единая форма для родителей разработана Минцифры совместно с Минпросвещения. Она позволяет не только записаться в школу по месту регистрации, но и указать положенные семье льготы», — рассказали URA.RU в пресс-службе Чернышенко.

Возможность подачи заявления появится в Липецкой, Свердловской, Саратовской, Калининградской, Архангельской, Ивановской, Псковской, Тамбовской, а также Оренбургской, Воронежской и Пензенской областях. Также записать детей смогут родители из республики Тыва, Северной Осетии-Алании, Адыгеи, Ханты-Мансийского автономного округа, Хабаровского края и Санкт-Петербурга.

«Госуслуги» ранее внесли в список социально значимых ресурсов, благодаря этому портал стал бесплатным на территории РФ. Также в реестр попала соцсеть «ВКонтакте». Они будут доступны для россиян даже при нулевом балансе. С 2024 года планируется, что граждане будут получать на «Госуслугах» все справки, пособия и выплаты, рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

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